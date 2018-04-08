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Tiyatro oyununu yanlış anlayan seyirciler salonu terk etti

"Bayrak" isimli tiyatro oyununu izlemek için ellerinde Türk bayraklarıyla salonu dolduran vatandaşlar, vatan sevgisi yerine kadına şiddet sahnelerini görünce tepki gösterip salonu terk etti

Tiyatro oyununu yanlış anlayan seyirciler salonu terk etti

"Bayrak" isimli tiyatro oyununu izlemek için ellerinde Türk bayraklarıyla salonu dolduran vatandaşlar, vatan sevgisi yerine kadına şiddet sahnelerini görünce tepki gösterip salonu terk etti

08 Nisan 2018 Pazar 11:21
Tiyatro oyununu yanlış anlayan seyirciler salonu terk etti
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İSTANBUL Devlet Tiyatrosu, ödüllü 'Bayrak'' oyunu ile Trakya turnesine çıktı. Adının 'Bayrak' olması nedeniyle Trakyalılar, Türk bayraklarıyla salonu doldurdu. Ancak oyunun konusu eşini öldüren bir adamın hikâyesini anlatıyordu. Bazı izleyiciler, oyunda sigara içildiği, hakaret sözleri kullanıldığı gerekçesiyle salonu terk etti.

OYUNUN ADI "BAYRAK" OLUNCA...

İstanbul Devlet Tiyatrosu, 13. Afife Tiyatro Ödülleri töreninde en başarılı yerli oyun yazarı dalında Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü'nü alan "Bayrak" adlı oyunla Trakya turnesine çıktı. Oyun, Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün önerisiyle Tekirdağ'ın Ergene Kültür ve Sanat Derneği'nin düzenlediği etkinlikte Ergene Ulaş Düğün Salonu'nda sahnelendi. Ancak oyunun "Bayrak" adı yanlış anlaşılınca ilginç bir tepki yaşandı.


SEYİRCİLER SALONA TÜRK BAYRAKLARIYLA GELDİ

İsmi nedeniyle Trakyalılar ellerinde Türk bayrakları, Atatürk baskılı tişörtlerle salonu doldurdu. Seyirciler, oyun başladığında konunun bekledikleri gibi olmadığını gördü. Çünkü Berkun Oya'nın yazıp Kubilay Karslıoğlu'nun yönettiği oyunun konusu; eşini öldürüp ailesinin yanına sığınan bir adamın hayatını anlatıyordu.

TEPKİ GÖSTERİP SALONU TERK ETTİLER

Gazete Habertürk'ten Göksel Gürsoy'un haberine göre; oyunun başlamasının ardından ise bazı izleyiciler oyunun hakaret sözler içerdiğini ve sahnede sigara içildiğini söyleyerek tepki gösterdi. Tepkilerin ardından izleyicilerin büyük kısmı salonu terk etti. Salonu terk edenler arasında oyunun ilçede sergilenmesini sağlayan Ergene Belediye Başkan Yardımcısı ve Ergene Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Ayça Çevikelli Belediye Meclis üyeleri de yer aldı.

"VATAN BAYRAK SEVGİSİ BEKLİYORDUK"

Ayça Çevikelli neden tepki gösterdiklerini de şöyle ifade etti: "Biz oyunda vatan sevgisi, bayrak sevgisi sahnelenmesini beklerken, şiddet ve küfürle karşılaştık. Bayrak ismi bizi yanılttı. Bu yaşanandan dolayı tiyatro oyununu terk ettik. Salonda mecburen 300 kişiden yaklaşık 30 kişi kaldı. Açıkçası bu oyunu bizim bünyemiz kaldırmadı. Televizyonda yasaklanan sigara, tiyatro oyununda böyle alenen nasıl kullanılabiliyor anlamış değiliz. Vatandaşlar Çerkezköy'de, Çorlu'da ve Ergene'de tepki gösterdiler. Ben de tepki gösterdiğim için rahatsız olmuşlar ve benim hakkımda da tutanak tutarak Kültür Bakanlığı'na şikâyet edeceklerini belirttiler. Yaşanan bu organizasyon sakıntısından dolayı sanatseverlerden özür diliyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
BayrakTiyatroTepki
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