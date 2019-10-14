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TIR yandı, otoyol ulaşıma kapandı

Bolu’da, TEM yolu Köroğlu Park mevkiinde elektronik malzeme yüklü TIR’ın motoru alev aldı. TIR alev alev yanarken, Ankara yönü ulaşıma kapandı. İtfaiye ekipleri, yanan TIR’ı söndürmek için müdahalede bulundu. Yolun kapanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

GÜNCEL 14.10.2019, 17:26 14.10.2019, 17:30
TIR yandı, otoyol ulaşıma kapandı
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Bolu’da, TEM yolu Köroğlu Park mevkiinde elektronik malzeme yüklü TIR’ın motoru alev aldı. TIR alev alev yanarken, Ankara yönü ulaşıma kapandı. İtfaiye ekipleri, yanan TIR’ı söndürmek için müdahalede bulundu. Yolun kapanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

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