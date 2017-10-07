Tır eve girdi, 10 dakika ile faciadan dönüldü

KAZA, Elazığ Malatya Karayolu’nun 25’inci kilometresinde Pirinçcik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Malatya istikametine seyir halinde olan Mehmet Aslantaş idaresindeki 44 PS 466 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tali yola girerek bir eve çarptı. Tırın kabin kısmı evin içine girerken sürücü araçta içerisinde sıkıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ve İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonrasında sıkıştığı yerden çıkartılabilen sürücü Aslantaş, hazır bekletilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, tırın girdiği evin Mustafa Ayçiçek'e ait olduğu, ailesi ile kazadan 10 dakika önce yemek yiyerek dışarı çıktıkları öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.