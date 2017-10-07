Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 19°
gök gürültülü hafif yağmurlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
104137
ALTIN
148.174
DOLAR
3.6142
STERLİN
4.7214
EURO
4.2375
8 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
8 Ekim 2017 Alanya -...
Cinsel gücü artırıcı haplarda ölüm tehlikesi
Cinsel gücü artırıcı haplarda ölüm...
Güzelliğiniz anneliğinizden
Güzelliğiniz anneliğinizden
banner468

Tır eve girdi, 10 dakika ile faciadan dönüldü

Elazığ’da tır eve girdi, sıkışan sürücü yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından çıkartıldı. Tırın girdiği odada ailenin yemek yediği 10 dakika önce dışarı çıkmalarıyla faciadan dönüldüğü öğrenildi

Tır eve girdi, 10 dakika ile faciadan dönüldü

Elazığ’da tır eve girdi, sıkışan sürücü yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından çıkartıldı. Tırın girdiği odada ailenin yemek yediği 10 dakika önce dışarı çıkmalarıyla faciadan dönüldüğü öğrenildi

07 Ekim 2017 Cumartesi 17:56
Tır eve girdi, 10 dakika ile faciadan dönüldü
banner404

KAZA, Elazığ Malatya Karayolu’nun 25’inci kilometresinde Pirinçcik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Malatya istikametine seyir halinde olan Mehmet Aslantaş  idaresindeki 44 PS 466 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tali yola girerek  bir eve çarptı. Tırın kabin kısmı evin içine girerken sürücü araçta içerisinde sıkıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.  AFAD ve İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonrasında sıkıştığı yerden  çıkartılabilen sürücü Aslantaş, hazır bekletilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

 Öte yandan, tırın girdiği evin Mustafa Ayçiçek'e ait olduğu,  ailesi ile kazadan  10 dakika önce yemek yiyerek dışarı çıktıkları  öğrenildi.

 Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 07.10.2017 17:59
Anahtar Kelimeler:
TırFacia
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evde küs yaşayıp yatağını ayırmak boşanma sebebi
Evde küs yaşayıp yatağını ayırmak boşanma sebebi
Tartıştığı anneannesinin boğazından, dayısını ise başından bıçakladı
Tartıştığı anneannesinin boğazından, dayısını ise başından bıçakladı
Kalbi kardeş acısına dayanamadı
Kalbi kardeş acısına dayanamadı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim