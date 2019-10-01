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Tıp merkezleri ile ilgili flaş düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı...

Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşlarının tesis, hizmet ve personel standartlarını yükseltmek amacıyla hazırlanan yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre açılacak tıp merkezleri vatandaşların kaliteli sağlık hizmeti alabilmesi için müstakil binalarda olacak, bina girişlerinde veya apartman dairelerinde tıp merkezi açılmasına izin verilmeyecek

GÜNCEL 01.10.2019, 18:11
Tıp merkezleri ile ilgili flaş düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı...
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ÖZEL sağlık kuruluşlarında görev yapan hekimlerin birden  fazla yerde çalışma kuralları yeniden düzenlendi.  Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşlarının tesis,  hizmet ve personel standartlarını yükseltmek amacıyla hazırlanan "Ayakta Teşhis  ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik  Yapılmasına Dair Yönetmelik", bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe  girdi.
Yönetmelik değişikliğiyle, tıp merkezlerinin fiziki standartları,  faaliyet esasları ve  tıp merkezinde yapılabilecek işlemler listesi yeniden  düzenlenerek halen açık olan sağlık kuruluşlarının uyumuyla ilgili usul ve  esaslar ile tıp merkezleri bünyesindeki estetik birimlerin fiziki mekan kuralları  ve bu birimlerde yapılabilecek tıbbi işlemler belirlendi.Yönetmeliğe göre, açılacak tıp merkezleri vatandaşların kaliteli  sağlık hizmeti alabilmesi için müstakil binalarda olacak, bina girişlerinde veya  apartman dairelerinde tıp merkezi açılmasına izin verilmeyecek. Tıp merkezlerine en az iki farklı uzmanlık dalında olmak üzere en az  10 uzman hekim kadrosuyla açılma zorunluluğu getirildi.

 "Tıp merkezlerinde çalışan hekimlere iki yerde daha çalışma izni  sağlandı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yönetmelik değişikliğine ilişkin,  "Bakanlığımız istihdam planlamaları çerçevesinde özel sağlık kuruluşlarında  çalışan hekimlerin birden fazla yerde çalışma kuralları yeniden düzenlenmiştir.  Tıp merkezlerinde görev yapan hekimlere iki yerde daha çalışma izni verilerek  başka bir ilde çalışma imkanı da sağlanmıştır." ifadelerine yer verdi. Yeni standartları sağlayamayan mevcut tıp merkezlerinin, hakları  korunmakla birlikte birleşerek yüksek standartta Tıp Merkezine dönüşmelerinin  teşvik edildiğini belirten Koca, şunları kaydetti:"Bu kapsamda birleşecek tıp merkezlerine kadro artışı imkanı da  sağlanabilecektir. Özel sağlık kuruluşlarının devrinde aktif olma zorunluluğu  kaldırılmıştır. Vatandaşlarımızın aldığı sağlık hizmetinin kalitesini yükseltmek  ve hizmetlere erişimini kolaylaştırmak adına yapılan bu değişikliklerin hayırlı  olmasını temenni ederim."
 

#Tıp merkezleri #Resmi Gazete
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