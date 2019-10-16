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Tıp Fakültesi öğrencileri unutulmadı

Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Öğretim Üyeleri, ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamlı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

GÜNCEL 16.10.2019, 16:57
Tıp Fakültesi öğrencileri unutulmadı
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ZİYARET esnasında tıp fakültesi öğrencilerinin hastanede alacağı eğitimle ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Prof. Dr. Lakadamyalı, öğretim üyeleri ile karşılıklı yaptığı istişareden sonra hastane içinde tıp fakültesi öğrencilerine yönelik projelerine de değinmeyi unutmadı.

#Tıp Fakültesi #ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi #Prof. Dr. Hüseyin Lakadamlı
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