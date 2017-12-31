Time'ın "Yılın en iyi fotoğrafları" listesinde Türkiye'den 3 kare var

Gaziantep'te bir tekstil fabrikasında çalışan Yusuf isimli 11 yaşındaki Suriyeli çocuğun fotoğrafı da listede yer aldı;

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı "Adalet yürüşüyünde" yorularak yol kenarında uyuya kalan bir vatandaş, bu görüntüsüyle listeye girdi;

ABD'de yayın yapan dünyaca ünlü Time Dergisi, 2017'nin en iyi 100 fotoğrafını seçti. Lisetde Türkiye'den 3 kare var.

AMERİKA'NIN ünlü dergisi Time yılın en iyi 100 fotoğrafını seçti. Listede Türkiye'de çekilen 3 kare var.

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