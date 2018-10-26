Tiktok starı Ezgi, videolarıyla akım yaratıyor

ANTALYA'DA oturan Ezgi Gizem Akdoğan, Mustafa Sandal, Ebru Polat, Ferman Toprak ve Merve Özbey gibi birçok ünlü isimle birlikte video çekerek dikkatleri üzerine çekti. Gününün büyük bölümünü video hazırlamak ve çekmekle geçirdiğini söyleyen Akdoğan, videolarında doğal olmaya dikkat ettiğini belirtti. Sosyal medyada akım yaratmak için yaratıcılığını kullandığını anlatan Akdoğan'a, çektiği videolarda eşi ve yakın arkadaşları eşlik ediyor.

İnternet uygulaması Tiktok'taki takipçi sayısının Türkiye'de zirvede olduğunu kaydeden Akdoğan, "Bana Tiktok Star diyorlar. Türkiye'de en çok takipçisi olan Tiktok kullanıcısıyım. Çektiğim videolar binlerce 'like' alıyor, yorumlar yapılıyor, beğeniliyor. Kimi zaman akım olmuş bir dansı kimi zaman ise kendi düşüncelerimi videoya çekiyorum. Her video akım olacak diye bir şey de yok. Kimi zaman ilgi çekmeyen videolarım da oluyor" dedi.

Tiktok ile 2 yıl önce tanıştığını hatırlatan Akdoğan, "Tiktok starı olmak zor. Sürekli farklı videolar çekmeye, yeni akımlar yaratmaya çalışıyorum. Kimi zaman bir hareketiniz akım olabiliyor. Kimi zaman günlerce uğraştığınız videonuz hiç dikkat çekmeyebiliyor. Ben, eğlenmek için sosyal medyayı kullanıyorum. İnsanlar beni sevdi. Katıldığım organizasyonlarda çevremi saran takipçilerimle videolar çekmeye bayılıyorum" diye konuştu.



