Ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre, Kocaeli-Kandıra yolu Namazgah Barajı mevkiinde Kandıra'dan İzmit istikametine giden sürücüsün ismi öğrenilmeyen 54 VE 654 plakalı hafif ticari araç , kavşakta dönüş yapan Yüksel Özkan idaresindeki 34 UL 3254 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonucu otomobilde bulunan İsmet Kaya (68) ile İsmail Kaya (54) hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Yüksek Özkan, Hasan Çelikkıran ve Ayhan Midilli ambulansla kaldırıldıkları Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Yol kısa süre kapandı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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