Ticaret Bakanlığı'ndan haksız fiyatları şikayet uygulaması

DÖVİZ kurundaki artışı bahane ederek, kur artışından etkilenilmemesine rağmen fiyat artışına giden firmalar ve ürünler, artık Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı uygulama ile şikayet edilebilecekler. Ticaret Bakanı Pekcan yaptığı açıklamada ayrıca, 5 bin 981 firma tarafından üretilen 82,660 ürünün inceleme altında olduğunu söyleyerek, bu firmalardan 382'sine ait 6,446 ürünle ilgili haksız fiyat artışı tespit edildiğini açıkladı.

Pekcan, Fahiş fiyat artışlarına ilişkin olarak Alo 175 Tüketici Danışma Hattı, Bakanlık, CİMER ve AKİM'e yapılan başvuruları hatırlatarak, şikayetlerin daha hızlı ve daha kolay ulaştırılması amacıyla mobil uygulamayı kullanıma sunduklarını söyledi.

Bakan Pekcan, "Bakanlık olarak, vatandaşlarımızın haksız fiyat artışlarına ilişkin başvurularını daha kolay ve hızlı yapabilecekleri Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi (HFA-Bildirim) Mobil Uygulaması'nı hayata geçirdik. Tüketicilerimiz HFA-Bildirim uygulamasını mobil cihazlarına ücretsiz indirebilecek ve bu konuda yaşadıkları sorunları kolaylıkla Bakanlığımıza iletebilecekler. Ticaret Bakanlığınca şikayetlere ilişkin gerekli işlemler hızlı ve etkili şekilde gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.

Şikayet süreci nasıl işliyor?

Uygulama marketlerinden indirilebilecek olan şikayet uygulaması ile vatandaşlar, ayrıca çektikleri fotoğrafları da sisteme yükleyebilecekler. Bütün şikayetler, bulunulan ilin Ticaret Bakanlığı Müdürlüğü'ne yönlendirilecek. Müdürlük gerekli işlemleri yapacak, vatandaş süreci adım adım takip edebilecek. Gerekli incelemelerde haksız fiyat artışı olabileceği düşünülen şikayetler, Bakanlık bünyesindeki Reklam Kurulu'na iletilecek. Bu kuruldan çıkacak karara göre de yaptırımlar uygulanacak.