THY'den Antalya'ya müjdeli haber

ANLAŞMAYLA ilgili olarak twitter hesabından açıklamalarda bulunan Mehmet Ersoy, ''Turist sayısı kadar nitelikli turist gelmesinin de önemli olduğunu sık sık dile getiriyorum. Ancak 'nitelikli turist istiyoruz' demek kolay, gerçekleştirmesi ise bir o kadar zor! Çok kapsamlı bir çalışma gerektiriyor. Iste biz bu kapsamlı çalışmaya odaklanmış durumdayız.'' dedi.

BEŞ YIL İÇİNDE 13'E ÇIKACAK

Nitelikli turist/turizmin en önemli saç ayaklarından birinin ulaşım olduğunu dile getiren Ersoy, ''Nitelikli turist tarifeli seferlerle ve business class ile seyahat etmek istiyor! Ve Nisan 2019'dan itibaren THY'miz 13 hatta 67 frekans ile Antalya, Bodrum, Dalaman ve İzmir'e tarifeli business uçuşlar başlatıyor. 5 yıl içinde 67 olan frekans sayısı kademeli olarak 143'e çıkacak.'' dedi.

''ÇOK CİDDİ TANITIM DESTEĞİ VERECEĞİZ''

Ersoy açıklamalarının devamında şunları söyledi:

''Bakanlık olarak biz de en önemli marka değerimiz olan THY'mize uçtukları noktalarda ciddi tanıtım desteği vereceğiz. Çünkü önemli olan bu hatları açmak değil, bunların dolu ve kârlı bir şekilde uçuşunu sağlamak.Ve bugün @TK_TR Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Sayın İlker Aycı ile "Nitelikli Turist/Turizm" hedefimize önemli katkı sağlayacağına inandığım "Direkt Turizm Hamlesi" protokolünü imzaladık.''

Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2018, 16:20