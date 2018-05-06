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THY’de yönetimine tanıdık isim

THY’de yönetim kuruluna İsmail Gerçek’in istifası sonrasında aslen Anamurlu olan ve Alanya'ya yakınlığı ile bilinen Gani Aksoy'un oğlu, Kaptan Pilot Mithat Görkem Aksoy, Arzu Akalın'ın yerine de TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun atandı.

THY’de yönetimine tanıdık isim

THY’de yönetim kuruluna İsmail Gerçek’in istifası sonrasında aslen Anamurlu olan ve Alanya'ya yakınlığı ile bilinen Gani Aksoy'un oğlu, Kaptan Pilot Mithat Görkem Aksoy, Arzu Akalın'ın yerine de TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun atandı.

06 Mayıs 2018 Pazar 10:32
THY’de yönetimine tanıdık isim
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TÜRK Hava Yolları’nın bugün gerçekleştirilen olağan genel kurulunda 2017 mali raporları ve faaliyet raporu okundu. Raporlar oy birliği ile kabul edildi.

THY’de yönetim kuruluna İsmail Gerçek’in istifası sonrasında Kaptan Pilot Mithat Görkem Aksoy, Arzu Akalın'ın yerine de TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun atandı.

İŞTE KAP AÇIKLAMASI

“Sayın Arzu Akalın'ın 04.05.2018 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa etmesi sebebiyle, münhal bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine; Ana Sözleşmenin 10. Maddesi gereğince ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulmak üzere, Sayın Fatmanur Altun'un atanmasına karar verilmiştir.

Sayın İsmail Gerçek'in 04.05.2018 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa etmesi sebebiyle, münhal bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine; Ana Sözleşmenin 10. Maddesi gereğince ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulmak üzere, Sayın Mithat Görkem Aksoy'un atanmasına karar verilmiştir.

Ortaklığımız Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak görev yapan Sayın Arzu Akalın'ın ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapan Sayın İsmail Gerçek'in istifaları nedeni ile Sayın Fatmanur Altun'un Sermaye Piyasası Kurulu Bağımsızlık oluruna tabi olmak üzere, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mithat Görkem Aksoy'un ise Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmalarına karar verilmiştir”

FATMANUR ALTUN KİMDİR?

THY Yönetim Kurulu Üyesi olan ve TÜRGEV (Türkiy Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Arzu Akalın, geçtiğimiz şubat ayında akademik çalışmalar yapmak üzere TÜRGEV’deki görevini Fatmanur Altun’a devretmişti. Altun, bugün yapılan olağan genel kurul ile THY’nin yönetim kuruluna girdi.

1979 Kocaeli doğumlu olan Fatmanur Altun, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nü bitirdi. Marmara Üniversitesi’nde tamamladığı master çalışmalarının ardından 2014’te doktoraya başladı. Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak çalışan Altun,  ileri düzeyde İngilizce, iyi düzeyde Arapça ve Osmanlıca bilmekte. Evli olan Altun, üç erkek ve bir kız çocuğu annesi.

KAPTAN PİLOT MİTHAT GÖRKEM AKSOY KİMDİR?

Türk Hava Yolları’nda Kaptan Pilot olarak göre yapan Aksoy, Türk Hava Kurumu kökenli. Uzun süredir THY’de uçan Aksoy, VIP Uçaklar Operasyon Başkanlığı yapıyor. Mithat Görkem Aksoy aslen Anamurlu olmakla birlikte Alanya ile yakından bağı olan işadamı Gani Aksoy'un oğlu. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kullandığı devletin VİP uçak filosunun da kaptan pilotu ve ekip başı olarak görev yapıyor.

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Son Güncelleme: 06.05.2018 10:24
Anahtar Kelimeler:
Yönetim KuruluYeni AtamaPilotTHY
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