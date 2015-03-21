THY yönetimine yeni bir isim

21 Mart 2015 Cumartesi 08:49
THY'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, 16 Mart 2015 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylığı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulan İsmail Cenk Dilberoğlu hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygunluk verdiğini duyurdu.
Avukat olan İsmail Cenk Dilberoğlu, halen Ensar Vakfı Genel Başkanlığı görevini yürütüyor.
THY Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 3'ü bağımsız 9 üyeden oluşuyor. THY'de halen Muzaffer Akpınar, Arzu Akalın ve İlker Aycı bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapıyor.
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Son Güncelleme: 21.03.2015 07:51