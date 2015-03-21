Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

THY yönetimine yeni bir isim

Türk Hava Yolları, 6 Nisan Pazartesi günü yapılacak genel kurul öncesi, SPK'nın İsmail Cenk Dilberoğlu için uygunluk verdiğini açıkladı

THY yönetimine yeni bir isim

Türk Hava Yolları, 6 Nisan Pazartesi günü yapılacak genel kurul öncesi, SPK'nın İsmail Cenk Dilberoğlu için uygunluk verdiğini açıkladı

21 Mart 2015 Cumartesi 08:49
THY yönetimine yeni bir isim
banner404
THY'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, 16 Mart 2015 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylığı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulan İsmail Cenk Dilberoğlu hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygunluk verdiğini duyurdu.
Avukat olan İsmail Cenk Dilberoğlu, halen Ensar Vakfı Genel Başkanlığı görevini yürütüyor.
THY Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 3'ü bağımsız 9 üyeden oluşuyor. THY'de halen Muzaffer Akpınar, Arzu Akalın ve İlker Aycı bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapıyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 21.03.2015 07:51
Anahtar Kelimeler:
THY Yönetimine Yeni Bir IsimSermaye Piyasası Kuruluİsmail Cenk DilberoğluEnsar Vakfı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü
‘Kızılay’a yapılan kan bağışı arttı’
‘Kızılay’a yapılan kan bağışı arttı’
Kemal Kaçmaz'ın eşi Emine Kaçmaz vefat etti
Kemal Kaçmaz'ın eşi Emine Kaçmaz vefat etti

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim