THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'dan önemli açıklamalar

İLKER Aycı'nın açıklamalarından satır başları şöyle;

THY'NİN SATIŞ İDDİALARI

THY'nin yüzde 51'i BİST'te halka açık. Yüzde 49 blok hissesi Türkiye Varlık Fonu'na ait. Her seçim döneminde THY alınıp satılıyor. Sosyal medyada yayılıyor. Ne böyle bir görüşme var, ne böyle bir konu var. Türkiye Türk Hava Yolları'ndan memnun. Havacılığın çıtasını yükselten bir gurur markası. Satışa ilişkin görüşme dahi yok, son derece yalan bir haber. Bu konuyu çok manidar buluyorum.

TAŞINMA SÜRECİ

Dünyanın en büyük havalimanına taşınıyoruz. Satın almıyoruz. Yatırımcılarımız yanılmasın. Biz özellikle yeni deneyimleri yaşatacak muhteşem bir tesise taşınıyoruz. Biz şu anda bu taşınmaya hazırız. 6 Nisan saat 14.00'te uçuşlar İstanbul Havalimanı'ndan başlayacak. Bize en yakın taşınma bizim yarımız kadar. Bizim yarımız kadar olan da bir iki tane. Havacılık tarihinin en büyük taşınmalarından biri olacak. Biz bu taşınmayı belgesel yapacağız. Uzman bir ekiple de çalışıyoruz. Bu hikayeyi de paylaşacağız. Atatürk Havalimanı'nda bulunan uçaklar yolcusuz olarak gelecek. Diğer lokasyonlarda bulunan uçaklar yolcularıyla gelecek.

"3 SAAT ÖNCE GELİN"

Özellikle havalimanı ile ilgili küçük videolar hazırlıyoruz. Yolcularımızın nasıl deneyim yaşayacağı ve hayatlarını nasıl kolaylaştıracağına ilişkin videolar hazırlıyoruz. Havalimanındaki yönlendirmeler çok önemli. Personeller bu konuda yardımcı olacak. Yolcularımıza havalimanı içinde mobil uygulamalarla birlikte yapacağız. Mobil uygulama ile birlikte gidecekleri kapıyı da uygulama ile göndereceğiz. Bizim mobil uygulamamızı yükleyenler erişime sahip olacak. Destek noktalarımızı havalimanı içinde çok artırdık. Özel bekleme alanları oluşturduk, yolcularımızın rahatını artırdık. Kayıp valizler için ekip oluşturduk. Transferler için 6 dilde uygulamayı devreye alıyoruz. Bu uygulamaların tamamı yolcuların hayatını kolaylaştırmak için. Havalimanına erken gelin. Uluslararası uçuşlar için 3 saat önce gelin. İlk kez uçacak, deneyimi olacaklar da erken gelsin. Eskiden trafik alışkanlıkları belliydi, yolu ilk kez keşfedecekler, giriş çıkışları, otoparkları yeni görecekler. Her zaman yola çıktıklarından 1 saat daha erken çıkmalarını istiyorum.

Yolcularımız yeni deneyimlere sahip olacaklar. Loungelarda VR gözlükleri takarak Galata Köprüsü'nden atlayıp boğazın üzerinde uçacaklar.

"NEW YORK'U GEÇECEK"

Kargoda çift havalimanında operasyon yapacağız. İlk yıl biraz zahmetli olacak. Türkiye'nin endüstriyel anlamdaki 2 milyon ton kapasiteli en büyük binasını yapıyoruz. Kargo anlamında Avrupa'nın en büyüğü, dünyanın 8'inci sırasındayız. Dünyada 309 noktaya uçuyoruz. Özellikle pazar yapıcı olmak için frekans derinliğini artıracağız, uçuş sayılarımızı artıracağız. Çok başarılı çalışmayla birlikte Bangkok'da slot aldık. Bangkok, New York'u geçecek. 86 yıllık THY tarihinin en büyük doluluk oranına ulaştık. Yüzde 5'le en büyük destek ABD'den geldi. Özellikle Asya hatlarında ABD hatları kadar yüksek slotlar hazırlıyoruz. Hindistan'la anlaşma yaptık, oradan İstanbul'a gelecekler, buradan dünyaya dağıtacağız. Çin hatlarında büyümek istiyoruz. Çin slot almak bakımından çok zor bir ülke.

Haziran ayında Boeing 787-900 Dreamliner'la filomuza katılacak. Kapadokya'da gün doğumuna ilişkin senaryo yapacağız, hem de bir deneyimlememiz de turkuaz yolculukla ilgili deneyimleri yolculara sunacağız. Bu yıl 6 tane 787 uçak katılacak. A350 uçaklar da 25+5 katılım olacak.