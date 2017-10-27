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THY'ye 'Kış' geldi

Milli havayolu firmamız THY, yarından itibaren kış tarifesine geçiyor. GZP-İstanbul seferleri de güncellendi

THY'ye 'Kış' geldi

Milli havayolu firmamız THY, yarından itibaren kış tarifesine geçiyor. GZP-İstanbul seferleri de güncellendi

27 Ekim 2017 Cuma 23:05
THY'ye 'Kış' geldi
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TÜRK Hava Yolları (THY), kış tarifesine göre yeni uçuş saatlerini açıkladı. 29 Ekim (Yarın) itibariyle başlayacak kış tarifesi kapsamında THY'nin Gazipaşa-Alanya Havalimanı'ndan (GZP), İstanbul Atatürk Havalimanı'na yaptığı uçuşların sayısı ve saatleri de değişti. Daha önce her gün karşılıklı 3 sefer düzenleyen THY, kış tarifesinde bu rakamı 2'ye çekti. GZP'den İstanbul Atatürk'e 03.10 kalkış-04.30 varış, 16.10 kalkış-17.40 varış ve 19.45 kalkış-21.05 varışlı, İstanbul Atatürk'ten GZP'ye ise 00.10 kalkış-01.35 varış, 13.45 kalkış-15.10 varış ve 17.25 kalkış-18.50 varışlı olan seferler artık, günde iki kez GZP'den İstanbul Atatürk'e 13.05 kalkış-14.30 varış, 23.30 kalkış-00.50 varış olarak gerçekleşecek. İstanbul Atatürk'ten GZP'ye gelmek isteyenler ise 10.40 kalkış-12.10 varış ve 21.05 kalkış-22.35 varışlı uçuşlardan faydalanabilecek. Pegasus, GZP'ye inmeye başladığı günden bu yana yurtdışı bağlantılı uçuşlara imkan verirken, milli havayolu firmamız THY'nin uçuş sayısını azaltması ve geçmişte olduğu gibi yine yurtdışı bağlantılı uçuşlara imkan sağlamaması dikkat çekti. 
THY'nin Anadolu Jet aracılığıyla yürüttüğü GZP-Ankara-GZP uçuşları da GZP'den Ankara Esenboğa'ya saat 14.15, Ankara Esenboğa'dan GZP'ye ise saat 12.40 olarak güncellendi. 
'GZP İMKANSIZLIKLAR İÇERİSİNDE'
THY'nin yeni kış tarifesiyle ilgili değerlendirmede bulunan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Suat Çavuşoğlu, THY'nin GZP'den başka noktalara uçmadığını, bu nedenle de GZP uçuşlarından yeterli verim alınamadığını söyledi. Avrupalı pek çok firmanın da bu sorundan dolayı GZP'yi kullanmadığını ifade eden Çavuşoğlu "Yurtdışı merkezli pek çok firma GZP'den verim alamıyor. Çünkü GZP'den gidebilecekleri başka nokta yok. GZP'yi base (üs) yapamıyorlar. Buraya gelen uçak, geldiği yere geri dönmek zorunda kalıyor. Çünkü buradan aktarma yapmak istese, personeline kalacak yer imkanı sunması gerekiyor. Bunun için de tesis yok. Antalya'ya gelen firmaların personelini barındırabileceği tesisler var ancak Gazipaşa'da bu ne yazık ki bulunmuyor. Bunu Alanya'da karşılamak ise yol gibi çeşitli masrafları da beraberinde getirdiği için tercih edilmiyor" dedi.

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