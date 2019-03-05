THY uçuşu iptal etti! Yüzleşme oyuncuları Alanya'ya gelemedi

TÜRK Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı'ndan Alanya GZP Havalimanı'na bugün yapılması planlanan iki uçuşu ' işletme sebepleri' ile iptal edildi. Alanya'da çekimleri devam eden ve bu akşam ilk bölümü ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Yüzleşme dizisinin oyuncuları ve gazeteciler bu sabah İstanbul Havalimanı'ndan GZP havalimanına inmesi planlanan THY uçağının iptal edilmesi nedeniyle Alanya'ya gelemediler. Bir süredir artarak devam eden bu iptaller yolcuların büyük tepkisine yol açtı. Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı duayen gazeteci Mehmet Ali Dim'de şahsi sosyal medya hesabı Twitter'dan tepkisini dile getirdi. Dim: 'THY ne yapmaya çalışıyor? İstanbul’dan Alanya GZP’ye son iki uçuşu da işletme sebepleriyle iptal etmek de nedir? Yağmur var iptal. Rüzgar var iptal. İşletme sebebi de yeni çıktı. Uçağınız mı yok! Pilot mu yok! Yazık değil mi yolculara?' sözleriyle yetkilileri göreve davet etti.

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2019, 10:31