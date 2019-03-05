THY uçuşu iptal etti! Alanya'ya seferler aksadı

TÜRK Hava Yolları'nın (THY), İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na (GZP) dün yapması gereken iki uçuşunu iptal etmesi yolculardan büyük tepki aldı. Bir süredir hava koşulları dışında 'İşletme sebepleri' adı altında devam eden iptaller karşısında yolcular isyan etti. Alanya'da çekimleri devam eden ve dün akşam ilk bölümü ile seyirci karşısına çıkan Yüzleşme dizisinin galası için Alanya'ya gelmek isteyen çok sayıda sanatçı ve gazeteci, dün sabahki ilk iptal nedeniyle Alanya'ya gelemediler. Bir süredir artarak devam eden bu iptaller yolcuların büyük tepkisine yol açtı.

'İŞLETME SEBEBİ DE YENİ ÇIKTI'

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, sosyal medya hesabı Twitter'dan tepkisini dile getirdi. Dim “THY ne yapmaya çalışıyor? İstanbul’dan Alanya GZP’ye son iki uçuşu da işletme sebepleriyle iptal etmek de nedir? Yağmur var iptal. Rüzgar var iptal. İşletme sebebi de yeni çıktı. Uçağınız mı yok! Pilot mu yok! Yazık değil mi yolculara?' sözleriyle yetkilileri göreve davet etti” dedi.

Dim, daha sonra Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun konuya ilişkin devreye girdiğini duyurarak, "Bundan sonra işletme sebeplerinden iptal olacak mı bakalım?" diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2019, 16:26