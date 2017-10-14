THY uçağı rahatsızlanan yolcu için 7 saat tur attı

İSTANBUL- Montreal seferini yapan THY uçağında kalkıştan kısa bir süre sonra yolculardan birinin rahatsızlanması üzerine geri dönme kararı alan pilot, iniş ağırlığına ulaşmak için 7 saat 20 dakika boyunca hava sahasında tur attı. Uçak binlerce liralık yakıt tüketti.

Türk Hava Yolları’nın İstanbul’dan Kanada’nın Montreal şehrine gitmek üzere 253 yolcusuyla saat 15.33’te Atatürk Havalimanı’ndan kalkan TK35 sefer sayılı Aırbus A330 tipi tarifeli uçağında kalkıştan kısa bir süre sonra 16 yaşındaki bir yolcu rahatsızlanmış, bunun üzerine uçağın pilotu İstanbul’a geri dönme kararı almıştı.

Uygun iniş ağırlığına ulaşabilmek için 7 saat 20 dakika boyunca Marmara Denizi üzerinde tur atarak yakıt tüketen TC-JOA kuyruk tescilli uçak, saat 22.55’te Atatürk Havalimanı’na sorunsuz iniş yaptı.

İnişin akabinde havalimanında görevli sağlık ekipleri ambulansla uçağa gelerek rahatsızlanan yolcuya müdahale etti. Yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, yolcular da uçaktan indirilerek terminale alındı.

Geniş gövdeli uçak sınıfında yer alan Aırbus A330-300 tipi uçak yolcu ve yakıt kapasitesi fazla olduğu için havada saatlerce tur atmak zorunda kaldı. Fazla yakıtını harcamak için 7 saat 20 dakika Marmara Denizi üzerinde tur atan uçak saatte yaklaşık 6 ton yakıt tüketti. Bu süre zarfında binlerce liralık yakıt harcadı.

Öte yandan geri dönen uçaktaki yolcuların mağdur olmaması amacıyla THY tarafından başka bir uçak tahsis edildi. Uçağın saat 01:00’de havaalanından ayrıldığı öğrenildi.