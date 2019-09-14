THY uçağı GZP'ye inemedi

EDİNİLEN bilgiye göre, İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yapan Türk Hava Yolları'nın TK 2592 sefer sayılı uçağı Alanya-GZP Havalimanı'na inemedi. Havada 40 dakika tur atan TC-JPS kuyruk tescilli Airbus 320 uçağı, yoğun hava muhalefeti sebebiyle Antalya Havalimanı'na yönlendirildi. Aynı uçakla saat 16:10'da yapılması planlanan TK 2593 sayılı dönüş seferi için bekleyen yolcular uçuşun iptal olmasıyla mağdur olurken bazı yolcular Antalya'ya otobüsle götürüldü.