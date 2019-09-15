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THY uçağı GZP'ye inemedi

İstanbul Havalimanı'ndan kalkan ve Alanya-GZP Havalimanı'na tarifeli uçuş gerçekleştiren Türk Hava Yolları uçağı olumsuz hava şartları yüzünden inişini gerçekleştiremedi

GÜNCEL 14.09.2019, 15:51 15.09.2019, 18:48
THY uçağı GZP'ye inemedi
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EDİNİLEN bilgiye göre, İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yapan Türk Hava Yolları'nın TK 2592 sefer sayılı uçağı Alanya-GZP Havalimanı'na inemedi. Havada 40 dakika tur atan TC-JPS kuyruk tescilli Airbus 320 uçağı, yoğun hava muhalefeti sebebiyle Antalya Havalimanı'na yönlendirildi. Aynı uçakla saat 16:10'da yapılması planlanan TK 2593 sayılı dönüş seferi için bekleyen yolcular uçuşun iptal olmasıyla mağdur olurken bazı yolcular Antalya'ya otobüsle götürüldü. Uçağın yolcuları havalimanında uzun kuyruk oluşturdu.

Kaynak: YeniAlanya Bildirim
#İstanbul Havalimanı #THY #gzp
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