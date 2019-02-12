THY'nin iç hat yolcu sayısı azaldı, dış hat arttı

TÜRK Hava Yolları ocak ayı trafik sonuçlarını açıkladı. KAP'ta yer alan sonuçlara göre şirketin toplam yolcu sayısı ocakta geçen yılın aynı ayına göre değişmeyerek 5.7 milyon oldu. Söz konusu ayda iç hatlar yolcu sayısı yüzde 3.5 azalırken, dış hatlar yolcu sayısında ise yüzde 2.8 artış kaydedildi. Ocakta yolcu doluluk oranı 0.3 puan azalışla yüzde 79.5 olarak gerçekleşti. 'Ücretli Yolcu Km' yüzde 2.2 artarak 11.6 milyar olarak gerçekleşti; iç hat uçuşlarda yüzde 0.8 azalış, dış hat uçuşlarda yüzde 2.7 artış yaşandı. Ocakta, dıştan dışa transfer yolcu sayısı Aralık 2018'e göre yüzde 5.2 arttı.