THY'nin iç hat yolcu sayısı azaldı, dış hat arttı

THY'nin ocak ayı toplam yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla değişim göstermedi ve 5.7 milyon oldu. İç hatlar yolcu sayısı azalırken, dış hatlarda artış kaydedildi.

THY'nin iç hat yolcu sayısı azaldı, dış hat arttı
banner404

TÜRK Hava Yolları ocak ayı trafik sonuçlarını açıkladı. KAP'ta yer alan sonuçlara göre şirketin toplam yolcu sayısı ocakta geçen yılın aynı ayına göre değişmeyerek 5.7 milyon oldu. Söz konusu ayda iç hatlar yolcu sayısı yüzde 3.5 azalırken, dış hatlar yolcu sayısında ise yüzde 2.8 artış kaydedildi. Ocakta yolcu doluluk oranı 0.3 puan azalışla yüzde 79.5 olarak gerçekleşti. 'Ücretli Yolcu Km' yüzde 2.2 artarak 11.6 milyar olarak gerçekleşti; iç hat uçuşlarda yüzde 0.8 azalış, dış hat uçuşlarda yüzde 2.7 artış yaşandı. Ocakta, dıştan dışa transfer yolcu sayısı Aralık 2018'e göre yüzde 5.2 arttı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Almanya'da PKK yanlısı yayın kuruluşları...
Almanya'da PKK yanlısı yayın kuruluşları...
  1. DÜNYA

banner517

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472