TÜRKİYE'NİN ve dünyanın önde gelen havayolu taşıma şirketi Türk Hava Yolları'nın 2018 Ekim ayında 2017 Ekim ayına göre; taşıdığı yolcu sayısı %5'lik bir artışla 6.5 milyona yükseldi. THY'nin uçaklarının doluluk oranı bir önceki senenin Ekim ayına göre 2018 Ekim ayında; dış hatlarda %3'lük artışla %83,2 ve iç hatlarda %85,1 olmak üzere toplamda %2'lik bir artışla %83,4'e yükseldi.
Kargo ve postada ise geçen yılın Ekim ayına göre 2018 Ekim ayında %24'lük bir artış elde eden THY, sadece iç hatlardaki kargo taşımacılığında %42 gibi büyük bir yüzdeyle Ekim ayını kapattı. 2018'in ilk 10 ayında 2017'nin ilk 10 ayında taşınan kargo ve posta bakımından %25'lik artış gösteren THY, 2018'in ilk 10 ayında toplamda 1 milyon tondan fazla kargo ve posta taşıdı.
Yolcu sayısı bakımından 2017'nin ilk 10 ayına göre, 2018'in ilk 10 ayında %11'lik bir artış kaydederek 10 ayda 64 milyon yolcuya ulaşan Türk Hava Yolları, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün de belirttiği gibi tarihinin en iyi performansını sergilemeye devam ediyor.
THY'nin doluluk oranı Ekim ayında yüzde 83,4'e ulaştı
THY Ekim ayı doluluk oranında bir önceki aya göre %2'lik artışla %83,4 doluluk oranına erişti
TÜRKİYE'NİN ve dünyanın önde gelen havayolu taşıma şirketi Türk Hava Yolları'nın 2018 Ekim ayında 2017 Ekim ayına göre; taşıdığı yolcu sayısı %5'lik bir artışla 6.5 milyona yükseldi. THY'nin uçaklarının doluluk oranı bir önceki senenin Ekim ayına göre 2018 Ekim ayında; dış hatlarda %3'lük artışla %83,2 ve iç hatlarda %85,1 olmak üzere toplamda %2'lik bir artışla %83,4'e yükseldi.