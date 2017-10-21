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THY hostesi bikini şampiyonu oldu!

Türk Hava Yolları hosteslerinden Kırgız Oksana Likhonina, bikini şampiyonalarında ödüle doymuyor

THY hostesi bikini şampiyonu oldu!

Türk Hava Yolları hosteslerinden Kırgız Oksana Likhonina, bikini şampiyonalarında ödüle doymuyor

21 Ekim 2017 Cumartesi 08:00
THY hostesi bikini şampiyonu oldu!
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TÜRK Hava Yolları hosteslerinden Kırgız Oksana Likhonina'nın, WABBA Vücut Geliştirme ve Fitness sporcusu olan Oksana'nın, birçok turnuvada birinciliği var.

Türk antrenör Mustafa Kaya ile çalışan ve mayıs ayında Balkan Open Şampiyonası'nda sıkletinde altın madalya alan Oksana, Owerall Winner mücadelesinde de Procard elde etti.

Oksana Likhonina “Bu inanmakla alakalıdır. Dünya şampiyonluğuna giden yol benim için kolay değildi” dedi. Likhonina, THY'de 4 yıldır kabin görevlisi olarak çalışıyor. THY hostesi tam bir istanbul hayranı.

İstanbul'u çok sevdiğini belirten Likhonina, “Özellikle Boğaz'daki Bebek ve Rumelihisarı hattı ruhuma iyi geliyor. Eminönü ve Karaköy sahilini de seviyorum. Komşuluk ilişkilerinin bu kadar sıkı ve sıcak olması benim İstanbul'a çok kolay adapte olmamı sağladı” diye konuştu. 

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Anahtar Kelimeler:
Türk Hava YollarıOksana Likhonina
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