THY GZP uçuşunu iptal etti! Yolcular isyan etti

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan ve Alanya Gazipaşa Havalimanı'ndan yapılacak olan THY uçuşu iptal edildi

THY GZP uçuşunu iptal etti! Yolcular isyan etti
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BUGÜN saat 10.20'de İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan ve 12.50’de Alanya Gazipaşa Havalimanı'ndan (GZP) kalkacak olan THY uçuşu operasyonel nedenlerle yine iptal edildi. THY yetkilileri yolcularına uçuştan önce iptal mesajı göndererek bilgi verdi. Onlarca yolcu bu anlamsız iptale isyan etti. Antalya’ya yönlendirilen yolcular, “THY bize üvey evlat muamelesi yapıyor. Başka iptal edilen uçuş yok. Sürekli Alanya yolcularını mağdur etmek nedendir? Bu konuyu Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’na ileteceğiz. Sahipsiz olduğumuzu sanmasınlar” diye konuştular.
 

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2019, 08:53
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