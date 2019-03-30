THY Gazipaşa- İstanbul seferi iptal!

ALANYA Gazipaşa Havalimanı'nda Türk Hava Yolları yeni bir iptale daha imza attı. TK 2592 sefer sayılı saat 10.20'de gerçekleşmesi planlanan daha sonra 11.00'e ertelenen İstanbul Atatürk-Alanya GZP uçuşu ve TK 2593 sefer sayılı saat 12.50'de gerçekleşmesi planlanan Alanya GZP- İstanbul Atatürk uçuşu 'ters rüzgar' gerekçe gösterilerek iptal edildi. Alanya GZP Havalimanı'ndan 12.50'de kalkması planlanan İstanbul Atatürk uçuşu ters rüzgar sebebiyle iptal edilirken, meteorolojiden gelen bilgide, ters rüzgarın 12.00'de sona ereceği belirtildi. Son zamanlarda bu gerekçelerle iptal edilen uçuşlar yolcuları canından bezdirdi. Alanya GZP'de planlanan Pegasus uçuşu gerçekleşirken THY'nın uçuşu iptal etmesi yolcular tarafından büyük tepki ile karşılandı.