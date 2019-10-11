THY'den yolcularına önemli uyarı: İtibar etmeyin
Türk Hava Yolları (THY), bazı sosyal medya kanalları ve internet sitelerinde kendilierini uçaklarda unutulan eşyaları satanlar olarak gösteren kişilere itibar etmemeleri konusunda uyardı.
GÜNCEL 11.10.2019, 21:22
Konuyla ilgili olarak THY resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya kanalları ve internet sitelerinde kendilerini Türk Hava Yolları uçaklarında unutulan eşyaların satışını gerçekleştiriyor olarak lanse eden profiller tespit edilmiştir. Bahse konu kişi ve sayfaların Türk Hava Yolları ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Yolcularımızın bu tip ilanlara itibar etmemeleri önemle rica olunur" denildi.
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