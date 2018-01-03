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THY'den Mesut Yılmaz için 47 yolcuya özür mili

Mesut Yılmaz'ın, oğlunun ölüm haberini uçakta almaması için interneti kesen THY, uygulamadan etkilenen business yolcularından özür diledi. Yolculara 7 bin 500 uçuş mili hediye etti

THY'den Mesut Yılmaz için 47 yolcuya özür mili

Mesut Yılmaz'ın, oğlunun ölüm haberini uçakta almaması için interneti kesen THY, uygulamadan etkilenen business yolcularından özür diledi. Yolculara 7 bin 500 uçuş mili hediye etti

03 Ocak 2018 Çarşamba 13:33
THY'den Mesut Yılmaz için 47 yolcuya özür mili
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TÜRK Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, 15 Aralık'ta icra edilen Los Angeles-İstanbul tarifeli seferinde, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile eşi Berna Yılmaz'ın, oğullarının vefat haberini seyahat sırasında almaması için Wi-Fi hizmetinin kapatılmasından dolayı uçakta bulunan business yolcularına 7 bin 500 uçuş mili hediye ettiklerini mektupla bildirdi.

"OLASI SAĞLIK SORUNLARININ YAŞANMAMASI İÇİN ÖNLEM ALDIK"

Aycı, söz konusu uçakta bulunan "business class" yolcularına özür mektubu yolladı. Aycı, mektubunda, 15 Aralık'ta yapılan "Los Angeles-İstanbul" tarifeli seferini anımsatarak, "Sizinle birlikte 53. Hükümet Eski Başbakanımız sayın Mesut Yılmaz ile değerli eşi sayın Berna Yılmaz da seyahat ediyordu. Kalp rahatsızlığı tedavisinden dönen Yılmaz çiftinin evladının vefat ettiğine dair elim haber, uçuşunuz esnasında basın gündeminde yer almaya başlamıştı. Bu süreçte THY üst yönetimi olarak, Eski Başbakanımızın bu haberi uçak içerisinde alması durumunda yaşanabilecek olası sağlık sorunlarını önlemek ve uçağımızın başka bir havalimanına acil inişine sebebiyet vermemek için durum etraflıca değerlendirilmiş ve uçak içerisindeki Wi-Fi hizmetinin kapatılmasına karar verilmiştir." ifadelerini kullandı.

7 BİN 500 MİL VERDİLER

İlker Aycı, seyahatin devamında yolculara vadettikleri Wi-Fi hizmetini sağlayamadıkları için için üzgün olduğunu belirterek, "Bu olumsuz uçuş deneyimine göstermiş olduğunuz anlayıştan ötürü size duyduğumuz minneti ifade edebilmek için Miles&Smiles üyeliğinize ekleyeceğimiz 7 bin 500 mili kabul etmenizi umuyoruz. Seyahatlerinizde size daima eşlik etmekten mutluluk duyacağımızı paylaşmak isteriz." dedi.

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İstanbulLos AngelesTürk Hava YollarıBerna YılmazEKONOMİGüncel
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