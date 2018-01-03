THY'den Mesut Yılmaz için 47 yolcuya özür mili

TÜRK Hava Yolları (THY), eski başbakan Mesut Yılmaz ve Berna Yılmaz, oğullarının acı haberini uçakta öğrenmesin diye uçağın business sınıfında kablosuz internet sistemi devre dışı bırakmıştı. THY, yazdığı mektupla business sınıfta uçan 47 yolcudan özür diledi ve her yolcunun hesabına 7 bin 500 uçuş mili işledi.

Hürriyet'in haberine göre; Mesut Yılmaz ve eşi Berna Hanım, geçtiğimiz günlerde Los Angeles’tan İstanbul’a uçarlarken oğulları hayatını kaybetti. Aile bu acı haberi uçakta öğrenmesin diye uçağın business sınıfında WiFi yani kablosuz internet sistemi devre dışı bırakılmıştı. THY üzerine düşen görevi yaptı ve o sınıfta uçan diğer 47 yolcuya birer mektup yazılarak özür dilendi. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı’nın yazdığı mektupta, internet sisteminin neden kapatıldığı da açıkça anlatıldı. THY ayrıca o uçuştaki diğer 47 business yolcunun hesabına 7500 uçuş mili işleyeceğini bildirdi. Tek yön business class’ta mil kazanım hakkı da bu kadar.



Böylece giderek büyüyen ve bir dünya markası haline gelen THY, bu sorunu da en uygun biçimde çözmüş oldu.