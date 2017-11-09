THY 939 milyon dolarla tarihi kâr açıkladı

THY, üçüncü çeyrekte yolcu ve kargo gelirlerinin 2016 yılının aynı dönemine göre güçlü artış gösterdiğini; toplam gelirlerini yüzde 23 oranında artış ile 3.6 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, yılın dokuz aylık döneminde elde edilen toplam gelir ise yüzde 8 oranında artış ile 8.2 milyar dolara ulaştığı belirtildi.Açıklanan rakamlara göre THY, FAVKÖK (Faiz, vergi, amortisman ve kira öncesi kâr) bir önceki yıla göre yüzde 90'a yakın artış göstererek 1.5 milyar dolar seviyesine ulaştı. FAVKÖK marjı ise yüzde 41 oldu.

"BÜYÜME TRENDİNE DEVAM EDECEĞİZ"

Finansal sonuçları değerlendiren Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı şunları kaydetti; "2017 yılının üçüncü çeyreğinde elde ettiğimiz kârlılık, Ortaklığımızın güçlü nakit üretme potansiyelini net bir şekilde ortaya koymuştur. Tüm THY ailesi olarak dünyanın önde gelen beş yıldızlı havayollarından biri olma hedefimiz doğrultusunda, hizmet kalitemizden asla ödün vermeden büyüme trendine devam edeceğiz. Türkiye'nin en değerli markası ve en büyük hizmet ihracatçısı olan Türk Hava Yolları, yükselişini sürdürme ve İstanbul'u uluslararası hava taşımacılığının önemli bir merkezi haline getirme yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edecek".