THY 116 seferini iptal etti

TÜRK Hava Yolları (THY), İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yarın ve çarşamba günü yapılması planlanan 116 iç ve dış hat seferini iptal etti.

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şöyle denildi: