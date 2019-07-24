THK Vakfı’nda organize kumpas

THK’da 24 Haziran 2019 tarihinde görevden uzaklaştırılan eski Genel Sekreter Salim Kaya'nın, Vakıflar Bilgi Sistemi’ne erişim sağlayan şifreleri kanunsuz şekilde ele geçirdiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"THK’daki görevinden uzaklaştırılan Genel Sekreter Yardimcisi Salim Kaya, yasadışı yollarla ele geçirdiği şifreyle Vakif Bilgi Sistemine girerek A.Bertan Nogaylaroğlu’nu THK Vakfı Başkanlığından alınmış gibi gösterdi. Görevden alındıktan 1 ay sonra 22 Temmuz 2019’da yasa dışı elde ettiği şifreyle Vakıflar Ankara Bölge Müdürlüğü Veri ve Bilgi Sistemi’ne giren Kaya, Vakıf Yönetim Kurulu toplanmış ve karar almış gibi işlem yaptı. Sahte evrakı Vakıflar Ankara Bölge Müdürlüğü’ne onaylatan Kaya ve 3 yönetim kurulu üyesi yok hükmündeki sözde karara dayanarak toplantı çağrısı yaptı."



"SALİM KAYA ALGI OPERASYONU YAPMIŞTIR"



Bu kumpasın haberlerde yer almasınının nedeninin Salim Kaya olduğunu belirtilen açıklama şu sözlerle devam etti:



"A.Bertan Nogaylaroğlu’nun Vakıf Başkanlığı’ndan alındığı ve yerine THK Tokat Şube Başkanı Veli Gökyıldız’ın getirildiği yönünde sahte bir dijital belge düzenleyen Salim Kaya, karar geçerliymiş izlenimi vermek için yok hükmündeki kararın çıktısını alıp Vakıflar Ankara Bölge Müdürlüğü yetkililerini yanıltarak onaylattı. Karar defteri, imza sirküleri ve yetki belgesi zorunluluğu göz ardı edilerek hazırlanan sahte evrakı sözde tescil ettirmiş oldu. Yok hükmündeki sahte evrakı devlet kurumlarına gönderen Salim Kaya, algı operasyonunun bir parçası olarak bunu internet sitelerine de servis etti ve yayınlanmasını sağladı. Görevden uzaklaştırılan Salim Kaya bunlarla da yetinmedi ve kanunsuz olarak ele geçirip yetkisi olmadığı halde Vakıflar Veri ve Bilgi Sistemi’ne erişim sağlayan şifreyi değiştirdi. Salim Kaya böylece THK Vakfı’nın Sisteme girişini engellerken kumpasın parçası olan Yönetim Kurulu Üyeleri Veli Gökyıldız, Uğur Poyraz ve Emine Düzen Yumuşakdemir Vakıf Yönetim Kurulu’na 30 Temmuz’da toplantı çağrısı yaptılar."



"SAHTE EVRAK DÜZENLEYENLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"



Salim Kaya ve sahte evrak düzenledikleri belirtilen kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirttikleri açıklama şöyle denildi:



"Pek çok usulsüzlük ve yolsuzluk dosyası kurumumuz tarafından yargıya taşınmıştır. Bu çerçevede mahkemelerin ve kamu kurumlarının sahte belgelerle yönetim değişikliği olmuş gibi yanıltılabileceği tehlikesi bulunmaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri ve eski Genel Sekreter Yardımcısının kumpasına karşı harekete geçen THK Genel Başkanlığı olarak, bilişim suçları ve belgede sahtecilik gerekçesiyle 3 yönetim kurulu üyesi Veli Gökyıldız, Uğur Poyraz ve Emine Düzen Yumuşakdemir ile eski THK Genel Sekreter Yardımcısı Salim Kaya hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduk. Vakıflar Genel Müdürlüğü Kurumumuzun başvurusu üzerine, sahte belge düzenlenerek oluşturulan yok hükmündeki kararı düzeltmek üzere harekete geçmiştir. THK Genel Başkanı, THK Havacılık Vakfı Başkanı A. Bertan Noğaylaroğlu, bütün görevlerinin başında bulunmaya devam etmektedir."