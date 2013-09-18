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THK destek istedi

THK Alanya Şubesi Saymanı Keyaoğlu Gündoğmuş'ta yemekli bir toplantı düzenlediklerini açıkladı

THK destek istedi

THK Alanya Şubesi Saymanı Keyaoğlu Gündoğmuş'ta yemekli bir toplantı düzenlediklerini açıkladı

18 Eylül 2013 Çarşamba 09:09
THK destek istedi
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TÜRK Hava Kurumu (THK) Alanya Şubesi Saymanı Emine Keyaoğlu, Gündoğmuş’ta yemekli bir toplantı düzenlediklerini açıkladı. Keyaoğlu, THK faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaptıkları toplantıya Gündoğmuş Kaymakamı Selami Korkutata, İlçe Jandarma Komutanı Muhittin Uysal, İlçe Emniyet Amiri Hamdi Atik, Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren ve çok sayıda davetlinin katıldığını söyledi. Toplantıda konuşan Gündoğmuş Kaymakamı Korkutata, THK’nınkurban derisi ve diğer gelir kaynaklarının dağılımı hakkında bilgi verdi. THK’ya yapılan bağışların yüzde 60’ının paydaş kuruluşlara dağıtıldığını belirten Korkutata, “Bağışların yüzde 50’sini kendi il ve ilçelerimizde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın hesaplarına aktarılmasını sağlıyoruz. İlçemizdeki yoksul, kimsesiz ve yardıma muhtaç kişilere Kaymakamlık aracılığı ile bu bağışları ulaştırıyoruz” dedi.  

Kurulan THK Üniversitesi hakkında bilgi veren THK Alanya Şube Saymanı Keyaoğlu, “Türkiye’nin havacılık ve uzay alanında ilk ihtisas üniversitesi THK tarafından Ankara’da kuruldu. THK tarafından ülkemizin havacılık ve uzay alanında ihtiyaç duyduğu personelin karşılanması için dev bir adım atıldı” şeklinde konuştu. Keyaoğlu, vatandaşların yaklaşan Kurban Bayramı’nda THK’ya vekaleten kurban bağışı yapabileceğini, ayrıca kurban derilerini makbuz karşılığı THK’ya bağışlayabileceğini sözlerine ekledi.


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Son Güncelleme: 18.09.2013 11:04
Anahtar Kelimeler:
AlanyaTHKERMİNE KEYAOĞLU
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