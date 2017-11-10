THK'dan yoğun Başkent programı

Haber: Alper KUTAY

TÜRK Hava Kurumu (THK) Alanya Şube Temsilcisi ve Demirtaş Koruma Derneği (DEMKOD) Başkanı Emine Keyaoğlu tarafından düzenlenen Ankara programı hızlı başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörlüğü tarafından tahsis edilen otobüsle 8 Kasım'da Alanya'dan hareket eden Keyaoğlu ve 40 muhtar, önce Anıtkabir'i, ardından İbn-i Sina Hastanesi'nde tedavi gören CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı ziyaret etti. Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, Alanya heyetine babasının sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ziyaretinde ise Ak Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Mustafa Köse ve Gökçen Enç'i ziyaret eden Alanya heyeti, muhtarların sorunlarını anlattı. CHP Antalya Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak ile Niyazi Nefi Kara'yı da ziyaret eden Alanya heyetine Ak Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın tarafından tatlı ikram edildi. Alanya heyetinin programı dün akşam sona erdi.

