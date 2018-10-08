THK Alanya'da belirsizlik sürüyor

TÜRK Hava Kurumu Alanya Şubesi’nin geçtiğimiz aylarda yaptığı olaylı genel kuruluda başkan seçilen Metin Akdenizli, Kurban Bayramı’nda yaşanan skandallar ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye hakaret içeren paylaşımları ile gündeme gelmişti. Yaşanan olaylar sonrası görevden alınan Metin Akdenizli’nin ardından THK Alanya’nın akıbeti de belirsizliğini koruyordu. Yönetim Kurulu’ndan bir kişinin daha istifa etmesiyle 3 kişilik yönetim ile başkansız olarak göreve devam eden THK Alanya Şubesi’ni denetlemek için gelmesi beklenen müfettişlerin geliş tarihi ertelendi. Ertelemenin sebebi ise THK’nin 13 Ekim’de seçimli genel kurul yapacak olması. Eski Başkan Osman Yıldırım ve Mevcut Başkan Kürşat Atılgan’ın da aralarında bulunduğu 4 adayın yarışacağı genel kurul sonrası Alanya Şube’ye de müfettişler gelecek.

KURBAN BAYRAMI MASAYA YATIRILACAK

13 Ekim’deki seçimin ardından ilçeye gelecek olan müfettişler ilk olarak Kurban Bayramı’nda çöpe giden çürümüş deriler ve çalışanların ödenmeyen paraları ile ilgili soruşturma yapacak. Alınacak sonuca göre sorumlulara idari para cezası uygulanabilecek.

YENİDEN SEÇİM OLACAK MI?

Müfettişlerin dosyaları hazırlaması sonrası THK Genel Merkezi’nden gelecek karar da oldukça önemli. THK Genel Merkezi Alanya Şube için yeniden seçim kararı verecek hatta belki de Alanya Şube kapatılacak. Bununla ilgili net bir sonuç söz konusu değil.