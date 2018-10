ALANYA'DA müzik dünyasına merhaba diyen ve dört gençten oluşan cover grubu 'The Vox Band' yabancı ve ticari şarkıları müzikseverlere ulaştırıyor. Ritimlerde Anıl Kasap, gitarda Çağatay Bekdemir, bas gitarda Burak Erdemir ve vokallerde Didem Durusoy'dan oluşan The Vox Band 26 ekim cuma günü saat 10:00 'da Alanya'nın Yeni Nesil Kanalı Dim TV'de Gökhan Koca ile 'Günaydın Alanya' programına konuk oluyor. The Vox Band'e dair herşey bu söyleşide !