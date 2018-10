'The Vox Band' Dim TV'deydi

ALANYA'DA müzik dünyasına merhaba diyen ve dört gençten oluşan cover grubu 'The Vox Band' yabancı ve Türkçe şarkıları müzikseverlere ulaştırıyor. Ritimlerde Anıl Kasap, gitarda Burak Yağar, bas gitarda Burak Erdemir , Saksafonda Murat Kaya ve vokallerde Didem Durusoy'dan oluşan The Vox Band bugün Alanya'nın Yeni Nesil Kanalı Dim TV 'de Gökhan Koca ile 'Günaydın Alanya' programına konuk oldu. The Vox Band grubu üyeleri hem müziğe başlama hikayelerini anlattı hem de gerçekleştirdikleri canlı performanslarla Dim TV seyircisine unutulmaz anlar yaşattı.