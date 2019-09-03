THD’den sert çıkış: Bu kente düzen gelsin

Ceren Şahin

ALANYA’DA ardı ardına atılan havai fişeklere tepkiler yağmaya devam ederken, İspanyol sanatçı Sainz’in sahnedeyken bir havai fişek yüzünden ölmesi, yaşanması muhtemel faciaların boyutlarını da gözler önüne serdi. Patlaması itibariyle çevreye ve hayvanlara verdiği zararların yanında, havai fişeklerin karıştığı kazalarda aldığı hayatlara mal olabiliyor. Vatandaşı canından bezdiren havai fişeklere Tüketici Hakları Derneği (THD) Başkanı Cemal Şencan’dan da tepki geldi. Şencan konuyu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden gündeme getiren Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı duayen gazeteci Mehmet Ali Dim’e tam destek vererek, yetkilileri göreve davet etti.

‘KURALI, DÜZENİ OLMALI’

Şencan yorgun emekçilere, hastalara, çocuklara ve havai fişekler yüzünden ölen kuşlara dikkat çektiği açıklamasında “İnsanlar şunu düşünmeli; Bu ülkede hasta var, bu ülkede yorgun işçi var, emekçi var. Çocuklar var. Uyuyan insanlar var. Hatta hayvanlar var. Kuşlar, kediler, köpekler gece uyurlar. İnsana saygınız yoksa ona saygınız olsun. O kuşlar patır patır ağaçlardan düşüyorlar. Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşımız avuç dolusu kuş toplamış ağaç dibinden. Nedir bu? Bu başıbozukluğa en fazla kızan benim. Bu görgüsüzlüğün ta kendisidir. Her şeyin bir kuralı, düzeni olmalı. Yalnızca bu değil. Caddelerde, sokaklarda arabasına binip gecenin 12’sinde müziğin sesini sonuna kadar açıp bangır bangır gezen insanlar var. Ben onlara terörist diyorum. İnsanlar ses de çıkaramıyorlar. Korkuyorlar. Uyuşturucu mu kullanıyorlar? Ne yapıyorlar belli değil” ifadelerini kullandı.

‘KENTİN DÜZENİ BOZULDU’

Alanya’da kent disiplininin kaybedildiğini söyleyen Şencan “Kentin düzeni bozuldu ben söyleyeyim. Daha evvel bunlara kurallar getirildi. Şimdi bu kurallar yok oldu. Canı isteyen bir bakıyorsun tepeden patlatıyor. Bir bakıyorsun sahilden patlatıyor. Bir bakıyorsun kentin içerisinde patlıyor havai fişekler” dedi.

‘HESABINI KİM VERECEK?’

Şencan İspanyol sanatçı ve dansçı Joana Sainz’in elim bir havai fişek kazasında hayatını kaybettiğini belirterek tehlikelere de dikkat çekti. Başkan Şencan “İspanya’da genç bir kız, bir sanatçı sahnede havai fişek patlatılırken karnına gelmesi sonucu öldü. 20’li yaşlarında gencecik bir kız yani. Dünyada bu kazalardan çok var. Havai fişek bir silahtır. Hem bir kutlama aracıdır ama aynı zamanda silahtır. Ya o havai fişeklerden biri yanlışlıkla topluluğun içerisine girse ne olur? Bunun hesabını kim verebilir? Bir düzen getirilmesi lazım. Kentteki bu gürültünün azaltılması gerekiyor. Alanya, Alanya olmaktan çıkıyor herkesin haberi olsun. Kim üzerine alınırsa alınsın. Bu kente bir düzen gelsin” şeklinde konuştu.