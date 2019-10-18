THD’den ‘Müdür görevden alınsın’ talebi

KAS hastalığı DMD sebebiyle merdiven çıkamayan engelli öğrenci Ali Demir bu yıl liseye geçti. Şoku da okullar açılınca yaşadı. Ali’nin kaydolduğu Alanya Lisesi’nde 9’uncu sınıflara 4’üncü kattaki derslikler verilince Ali ortada kaldı. Anne Gülizar Dudu’nun tüm çabasına rağmen Ali’nin sınıfı zemin kattaki dersliklerden birine alınmadı ve Ali 4 hafta boyunca merdivenleri sürünerek çıkıp, inmek zorunda kaldı. Anne Gülizar Dudu yardım çığlığını duyurmak için Ali’nin görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Skandal görüntülere yağan tepkiler üzerine ise sorun çözüldü. Ali’nin sınıfı zemin kata taşındı. Anne Gülizar Dudu “İlla yaşananları ülke geneline duyurmam mı gerekiyordu? Demek ki halk ayaklanacakmış, öyle yapacaklarmış. 4 hafta beklemek zorunda değildik. Çocuğum rencide olmak zorunda değildi. Benim oğlum utanarak bana tavır yapıyor şu an. Utanması gereken oğlum değil” diyerek tepki gösterdi.

THD’DEN ‘MÜDÜR GÖREVDEN ALINSIN’ ÇAĞRISI

Twitter başta olmak üzere sosyal medyada kısa sürede yayılan skandal görüntüler, binlerce yorum aldı. Alanya’da uygulanan süründüren eğitim aynı zamanda kent imajına da kara bir leke sürdü. Anne Gülizar Dudu ve 14 yaşındaki Ali’ye bir destek de Tüketici Hakları Derneği (THD) Alanya Şube Başkanı Cemal Şencan’dan geldi. Başkan Şencan “Bunun adı vicdansızlıktır” diyerek okul müdürünün görevden alınmasını talep etti.

‘EĞİTİM HAKKINI KULLANAN ALİ’YE BU REVA MI?’

Şencan Dim TV’ye (dimtv.tv) yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Eğitim sistemimiz yapboz tahtasına döndü. Eğitim dendiğinde zaten nizami bir sistem aramıyoruz. Ama eğitim yöneticilerine de ‘Vicdansız olun’ dememişlerdir herhalde diye düşünüyoruz. O çocuğu gördükten sonra ben vicdan meselesi yaptım. Hiç mi vicdan yoktu? Soruyorum. Yani sorunlara illa basına yansıdıktan, sosyal medyaya yansıdıktan, ulusal medyaya yansıdıktan sonra mı çözüm bulacağız? O annenin ızdırabını o anne kadar hiçbir kimse bilemez. O çocuğun mahçubiyetini o çocuk kadar hiçbir kimse duyamaz. O çocuk anayasanın kendisine tanıdığı eğitim hakkını kullanıyor. Ona herkesin yardımcı olması gerekir.

‘ALİ’NİN MAHÇUBİYETİNİ DÜŞÜNEBİLİYOR MUSUNUZ?’

O çocuk o okulda eğer ki merdivenleri sürünerek çıkıyorsa, bana göre o okulun müdürü de aynı şekilde çıkmalıdır. Çok üzüldüm, hiç kimse kusura bakmasın. O müdürün hemen görevden alınması lazım. Bunun affedilir bir yanı yoktur. Biz hep böyle ite, kaka çocuklarımızın canlarına okuduk. O çocuğun kendi arkadaşları arasındaki o mahçubiyetini düşünebiliyor musunuz? Arkadaşlarının o çocuğa bakışını düşünebiliyor musunuz? Ona olan üzüntülerini hissedebiliyor musunuz? Acaba kendi çocuklarına bu yapılsaydı, onlar ne yaparlardı? Yazıklar olsun.

‘BUNUN ADI RESMEN SÖYLÜYORUM Kİ, VİCDANSIZLIK’

O okul müdürü bir çözüm bulabilirdi. Bir sınıf değiştirecekti. Ne yapacak, üst sınıftan alacak, alt sınıfa koyacak. Bu illa dillendirildikten sonra mı, feryat yükseldikten sonra mı yapılmalıydı? Böyle bir şey olmaz. Bu idarecilik değil. Bunun adı resmen söylüyorum ki, vicdansızlıktır.”