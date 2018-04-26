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THD Alanya'dan vatandaşa uyarı

THD Alanya Şube Başkanı Cemal Şencan, vatandaşları sosyal medya ve internet siteleri üzerinden alışveriş yaparken, araştırmadan ve güvenilirliğini sorgulamadan alışveriş yapmamaları konusunda uyardı

THD Alanya'dan vatandaşa uyarı

THD Alanya Şube Başkanı Cemal Şencan, vatandaşları sosyal medya ve internet siteleri üzerinden alışveriş yaparken, araştırmadan ve güvenilirliğini sorgulamadan alışveriş yapmamaları konusunda uyardı

26 Nisan 2018 Perşembe 22:06
THD Alanya'dan vatandaşa uyarı
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TÜKETİCİ Hakları Derneği (THD) Alanya Şube Başkanı Cemal Şencan, tüketici derneklerinin işleyişi, ilgilendiği alanlar ve amacı hakkında Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu. Özellikle internet alışverişlerine dikkat edilmesi konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunan Şencan, bu konuda günde ortalama 20 kişiden telefon veya internet ortamında şikayet aldıklarını belirtti. Şencan yaptığı açıklamada şu noktalara değindi:
'REKLAMLARA KANMAYIN'
Vatandaşlarımız dar gelirli olduğu için ucuz gördükleri bir ürüne sahip olmak istiyorlar. Sosyal medyadan alışveriş yapılacaksa araştırılıp öyle yapılması gerekiyor. Örneğin, piyasada iki bin liralık bir telefonu internette beş yüz liraya sattıklarını söylüyorlar, bunu da reklamlarda güzel yansıtıyorlar. İşte bu reklamlar aldatıcı oluyor. Böyle pahalı bir ürün, ucuza satıldığında zaten bundan kuşku duymak lazım. Sonuç olarak bozuk yada ikinci el bir telefon geldiğinde bize şikayette bulunuyorlar.
'VATANDAŞIN ALIM GÜCÜ YÜKSELMELİ'
Bu gibi sorunlar için her il ve ilçede kurulmuş Tüketici Hakları Heyetleri var. Bizim de kaymakamlık bünyesinde bir Tüketici Hakları Heyeti var. Hak heyetlerinin aldığı kararlar da mahkeme kararlarıyla eş değerdir. Biz de 'Aldatıldığını ispat edeceksin' diye insanları yönlendiririz. 'Bir daha da bu tür sitelerden alışveriş yapmayın' diye telkinde bulunuruz. Madem internetten alışveriş yapacaklar, iyice araştırıp öyle yapsınlar. Tabi burada devlet kurumları kendi görevlerini yapmadığı için bu tür firmalar da bir ayın içinde vurgunu yapıyor ve sonra da adres değiştiriyor. Bunu baştan önlemek lazım, vatandaşa 'Bunu almayın' demekle bu sorunla baş edilemez. Önce vatandaşın alım gücünü yükseltmek lazım ki kalitesiz şeyler almasın."
'KAMU YARARINA ÇALIŞAN BİR DERNEĞİZ'
Derneğin işleyişi ve hizmetleri hakkında da bilgiler veren Şencan, "Türkiye genelinde teşkilatlı, kamu yararına çalışan bir derneğiz. Bakanlar Kurulu kararıyla yani bir devlet dairesi nasıl hiçbir vatandaşına ayrım yapmadan hizmet ediyorsa bu dernek de öyle hizmet etmek zorunda. Sadece kendi üyelerine hizmet eden bir dernek değil, halkın tümüne hizmet veren bir derneğiz. Halkın sorunlarına ya da haksızlığa uğrayan bir vatandaşın sorunlarını nasıl çözeceğini, onun bilinçlenmesine nasıl katkı sağlayacağını bu dernek planlar, ona göre halkı doğru yönlendirir. Halkın haklarını nasıl arayacağı konusunda yol gösterici olur. Bizimki sadece eğitime dayalı ve yönlendirmeye dayalı dernektir. Herhangi bir ürün eğer bozuksa yapılan denetimlerle de piyasadan kaldırılmasını isteriz. Diğer kamu kuruluşlarıyla da ortak çalışma içerisindeyiz" diye konuştu.

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