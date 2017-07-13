TGF Başkanlar Konseyi Adana'da

BÜYÜK Sürmeli Oteli'nde, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan organizasyona ülke genelinden, 150'ye yakın katılımın olacağı belirtilirken, gazeteciler mesleki sorunlarını tartışıp, çözüm yolları arayacaklar. 16 Temmuz'a kadar devam edecek etkinlikte Adana ve çevresindeki tarihi ve turistik bölgeleri de, aynı kapsamda yapılacak kültür gezileriyle tanıyacak olan TGF Gazeteci Kafilesi'nin, organizasyonun sonunda en güzel Çukurova izlenimleriyle dönmeleri hedefleniyor. Faaliyet kapsamında TGF Yönetim Kurulu Toplantısı ile Gazeteciler Cemiyetleri Basın Vakfı Yönetim Kurulu toplantılarının da yapılacağını belirten, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, "Bölgemizin bütün Türkiye'ye tanıtımı açısından çok önemsediğimiz etkinliğimizin gerçekleşmesinde büyük katkıları olan başta Valimiz Mahmut Demirtaş ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Hüseyin Sözlü olmak üzere Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan ve Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ ile Adana Ticaret Odası Başkanı Atilla Menevşe'ye teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyorum. Üç gün sürecek organizasyonumuzda bölgemizde tam anlamıyla bir Anadolu rüzgarı esecek. Meslektaşlarımızın gazetecilikle ilgili sorunlarını da konuşup değerlendirebileceği fırsatın da olacağı faaliyetimizin verimli geçeceğine ve yararlı sonuçlar ortaya çıkaracağına gönülden inanıyorum" dedi.

TGF 53. Başkanlar Konseyi Etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ilgili olarak bir Basın Sergisi izlenime açılırken, Ceyhan Gazeteciler Cemiyeti binasının açılış töreni de gerçekleştirilecek.