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TGF 55. Başkanlar Konseyi Toplantısı KKTC'de başladı

 Türkiye Gazeteciler Federasyonu’na üye 77 üye meslek kuruluşunun başkan ve yöneticileri ile birlikte Anavatan’dan gelen 150’ye yakın gazetecinin katıldığı, TGF 55. Başkanlar Konseyi Toplantısı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde başladı

TGF 55. Başkanlar Konseyi Toplantısı KKTC'de başladı

 Türkiye Gazeteciler Federasyonu’na üye 77 üye meslek kuruluşunun başkan ve yöneticileri ile birlikte Anavatan’dan gelen 150’ye yakın gazetecinin katıldığı, TGF 55. Başkanlar Konseyi Toplantısı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde başladı

14 Kasım 2017 Salı 16:07
TGF 55. Başkanlar Konseyi Toplantısı KKTC'de başladı
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14-17 KASIM 2017 tarihleri arasındaki bir dizi etkinliğe katılan Türkiye Gazeteciler Federasyonu üyeleri, KKTC’nin 34. Kuruluş Yıldönümü olan 15 Kasım’da, Kıbrıslı meslektaşlarıyla bir arada olacak. KKTC’deki programa Alanya’dan TGF Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Ali Dim ile Alanya Televizyonu (ATV) Yönetim Kurulu Başkanı Servet Sipahioğlu da katılım sağladı.  Kuruluş yılı kutlamalarına da katılacak olan TGF heyeti, 16 Kasım’da da, 55. Başkanlar Konseyi Toplantısı’nı gerçekleştirecek, devamındaki etkinliklerde ise Kıbrıslı gazetecilerle birlikte mesleki ve kültürel faaliyetlerde bulunacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin anavatan için çok büyük anlam ifade ettiğini belirten TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, iki kardeş ülke gazetecileri arasında zaten var olan birlik beraberliği daha da pekiştirmek amacında olduklarını vurguladı. Başkan Karaca, “KKTC’de görev yapan meslektaşlarımızla zaten her zaman iç içeyiz. Buradaki 3 meslek kuruluşumuz Federasyonumuzun çok uzun yıllardır aktif üyesi ve sağ olsunlar tüm etkinliklerimizde bizlerle birlikte oluyorlar. Bizler de her zaman Kıbrıslı kardeşlerimizin faaliyetlerine destek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Şimdiki buluşmamızın çok anlamlı bir yanı var. KKTC’nin 34. Kuruluş Yıldönümü olan 15 Kasım’da hep birlikte olacağız ve inşallah Kıbrısımızın en kutlu gününün sevincini, gururunu meslektaşlarımızla omuz omuza yaşayacağız. Uğrunda binlerce şehitler verdiğimiz, kanımızı, canımızı feda ettiğimiz Anavatan ile Kıbrıs Adası ayrılmaz bir bütündür, ebediyen de öyle kalacaktır” dedi. KKTC’deki TGF 55. Başkanlar Konseyi Toplantısı’na ev sahipliği yapan KKTC Dış Basın Birliği Başkanı Tahir Olcay Kıraç da tarihi buluşmayı çok arzu ettiklerini belirtti. Kıbrıslı gazetecilerin Anavatanlı kardeşlerini her zamanki gibi bağrına bastığını ifade eden Kıraç, “Türkiyemiz ve Kıbrısmızda görev yapan meslektaşlarımızın birlikte gerçekleştirdikleri mesleki ve kültürel etkinliklerin her biri ayrı değerde, farklı güzelliktedir. Bizler ayrılmaz bir bütünün parçalarıyız ve bu türden çalışmaları bu nedenle sıklaştırmalıyız. Federasyonumuzun geleneksel hale gelen başkanlar konseyi toplantılarının 55’incisinin, KKTC’nin 34. Kuruluş Yıldönümü’nde gerçekleşiyor olması ise çok daha anlamlıdır. Ne mutlu ki, Cumhuriyetimizin kuruluş coşkusunu Anavatan’dan gelen çok sayıdaki meslektaşımızla yan yana, can cana, kalp kalbe yaşayoruz. Aynı zamanda mesleki ve kültürel çalışmalara imza atıyor olmamız da çok sevindirici. Meslektaşlarımıza Kıbrıs halkına özgü misafirperverlik örneğini sunmaktan ve yaptığımız çevre gezileriyle de ülkemizin güzelliklerini paylaşmaktan çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali DimServet SipahioğluTürkiye Gazeteciler Federasyonu
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