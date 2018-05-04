Tez çalışmasını Bahçeli’ye sundu

Mazlume GÖKTAŞ

ALANYA Belediyesi’nin kurumsal yapısı, yönetim şekli, performansı ve vatandaş memnuniyeti Başkan Yardımcısı Adem Er’in tez konusu oldu.

İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisansını tamamlayan Başkan Yardımcısı Er, “Belediye Hizmetlerinde Performans Algısının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma: Alanya Örneği” başlıklı yüksek lisans tezinde Alanya sınırları içerisinde vatandaşların belediye hizmetlerine verdiği önemi ve belediyenin ürettiği hizmetlerde vatandaşların memnuniyetini konu aldı. Tez çalışmasını uzun araştırma ve anket çalışmalarının ardından tamamlayan Başkan Yardımcısı Er, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel İle birlikte Ankara’ya giderek çalışmasını MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye sundu.

‘BU TEZ BÜTÜN BELEDİYELERE YOL GÖSTERECEK’

Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Er’i başarılı çalışmasından dolayı tebrik eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Yapmış olduğunuz bu kıymetli çalışmayı, önümüzdeki günlerde bütün belediyelerin hizmetlerinde, onlara yol gösterecek ARGE ve belediye uygulamaları için değerlendireceğiz" dedi.