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'Teşvik paketi hayati adım'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde külliyede açıklanan yeni teşvik paketinin Türkiye ekonomisi, yatırımcı ve yeni istihdam için çok önemli olduğunu açıkladı

'Teşvik paketi hayati adım'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde külliyede açıklanan yeni teşvik paketinin Türkiye ekonomisi, yatırımcı ve yeni istihdam için çok önemli olduğunu açıkladı

09 Nisan 2018 Pazartesi 22:25
'Teşvik paketi hayati adım'
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TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yeni teşvik paketi ekonomiye büyük katkı sağlayacak” dedi. Proje bazlı yeni teşvik paketinin büyümenin devamlılığı için çok önemli olduğunun altını çizen Palandöken, "Proje bazlı yeni teşvik paketi ülkemiz ekonomisine çok önemli bir katkı sağlayacaktır. Ülkemizin gelişmesi, büyümesi ve ekonomide canlanma sağlanması için bu adımı çok önemli ve gerekli buluyoruz. Çünkü açıklanan 23 proje ile 270 binin üzerinde doğrudan ve dolaylı istihdam sağlanacak. Piyasalardaki olumsuz algılar önlenecek. İşsizliğin aşağı çekilmesi ve yatırımcının önünün açılması bakımından bu paketi ekonomi adına atılmış önemli ve hayati bir adım olarak kabul ediyoruz. En önemlisi Türkiye’nin kalkınması ve sürdürülebilir bir gelişme için önemli bir teşvik programı açıklandı" diye konuştu. 

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Esnaf Ve Sanatkarlar KonfederasyonuTESKBendevi PalandökenCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanKülliye
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