Tesla'ya büyük şok: Çok az zamanı kaldı

PA Consulting Grubu’nun yaptığı araştırma ve tahminlere göre 2019 yılını lider olarak tamamlayacak olan Tesla, 2021 yılında liderliğini Daimler markasına kaptıracak. Bunun sebebiyse otomotiv sektörünün köklü markalarının bu pazarda da ürünlerini üretmeye başlamaları. Daimler’in liderliğini ise BMW, Renault/Nissan/Mitsubishi ortaklığı ve Alman dev Volkswagen takip edecek.

PA Consulting’in tahmini yapılırken Tesla’nın Model 3 üretiminde yaşadığı sorunlar, üretim bandındaki tasarım hataları, karşılaşılan Auto Pilot kazaları gibi durumlar göz önünde bulundurulmuş. Analist Thomas Gottle, “Adım adım CO2 hedeflerine ulaşmak ve e-mobilite performansını geliştirmek, üretici açısından büyük bir organizasyon ve personel açısından da büyük bir eyleme oluşturuyor” açıklamasını yaptı.