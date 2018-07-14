Tesla'ya büyük şok: Çok az zamanı kaldı

Elektrik motorlu otomobil üretiminde öncü olan ve bu fırsatı çok iyi bir biçimde değerlendiren Tesla için bu durum son günlerine geldi. En büyük ve köklü tarihe sahip olan Daimler, BMW, Renault, Volvo ve Volkswagen gibi markalar artık elektrik motorlu otomobiller üretiyorlar

Tesla'ya büyük şok: Çok az zamanı kaldı
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PA Consulting Grubu’nun yaptığı araştırma ve tahminlere göre 2019 yılını lider olarak tamamlayacak olan Tesla, 2021 yılında liderliğini Daimler markasına kaptıracak. Bunun sebebiyse otomotiv sektörünün köklü markalarının bu pazarda da ürünlerini üretmeye başlamaları. Daimler’in liderliğini ise BMW, Renault/Nissan/Mitsubishi ortaklığı ve Alman dev Volkswagen takip edecek.

PA Consulting’in tahmini yapılırken Tesla’nın Model 3 üretiminde yaşadığı sorunlar, üretim bandındaki tasarım hataları, karşılaşılan Auto Pilot kazaları gibi durumlar göz önünde bulundurulmuş. Analist Thomas Gottle, “Adım adım CO2 hedeflerine ulaşmak ve e-mobilite performansını geliştirmek, üretici açısından büyük bir organizasyon ve personel açısından da büyük bir eyleme oluşturuyor” açıklamasını yaptı.

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