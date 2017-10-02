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'Teşekkürler Alanya'

Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu, geçen Çarşamba günü Alanya Belediye Sarayı arkasında düzenlenen konsere katılan tüm vatandaşlara teşekkür etti

'Teşekkürler Alanya'

Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu, geçen Çarşamba günü Alanya Belediye Sarayı arkasında düzenlenen konsere katılan tüm vatandaşlara teşekkür etti

02 Ekim 2017 Pazartesi 13:45
'Teşekkürler Alanya'
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA Ülkü Ocakları'nın düzenlediği 'Sevdamız Alanya Ülkümüz Güçlü Türkiye' adlı konserde ülkücü camianın sevilen sanatçıları Atilla Yılmaz ve Ahmet Şafak sahne alırken, binlerce Alanyalı bu unutulmaz geceye katılarak birbirinden güzel şarkılarla coşmuştu. Toplumun her kesiminden tam puan alan konseri düzenleyen Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu, yaptığı açıklama ile katılımcılara ve Alanya halkına teşekkür etti. Gündoğdu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Düzenlemiş olduğumuz 'Sevdamız Alanya Ülkümüz Güçlü Türkiye' adlı konserimize katılımlarından dolayı Ülkü Ocakları Antalya İl Başkanı Alperen Tuğrul Küreşoğlu'na, MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy'a, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan'a, 23. Dönem Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız'a, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e, Kırıkkale, Trabzon ve Yozgat Ülkü Ocakları il başkanlarına, Alanya Belediye Meclisi'nin üyelerine, MHP İlçe Teşkilatı yöneticilerine, MHP Kadın Kolları'na, Ülkücü İşçiler Derneği Başkanı Alper Karaduman'a, şehit ailelerine ve yüreğiyle gelerek konserimizi şereflendiren değerli Alanya halkına teşekkür ederim."

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Anahtar Kelimeler:
ABİL GÜNDOĞDUAtilla YılmazAhmet Şafak
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