Tescilli güzelin, önlenemez yükselişi

AYŞE Akın, DHA muhabirinin sorularını yanıtlarken sadece Türkiye değil, yurt dışı ile ilgili projeleri olduğu anlattı. Bu projelerin kapsamında Türkiye dışında rahat telaffuz edilebildiği için 'Ayshe' olarak tanıtılmasının ilgi çektiğini belirten Ayşe Akın, Belçika'da tamamen Türk örf adetlerine bağlı aile kültürü ile büyüdüğünü, çok disiplinli babasının "Hava karardığı zaman herkes aynı saatte akşam yemeğinde olmalı" kuralına uyduğunu anlattı. Kendisi için dans etmenin bir tutku olduğunu vurgulayan 'Ayshe', "Dans ettiğim zaman kendimi çok mutlu hissediyorum. Küçükken bile düğünlerde herkesi kenara iterek ortada ben oynarmışım. Arabesk, slow şarkıda bile dans ediyorum. Dans ruhumda var. Sabah gözümü açınca kısa süre içerisinde müziği açar oynarım, yoksa enerjim gelmiyor" diye konuştu.
EKONOMİ OKURKEN 'BRÜKSEL GÜZELİ' SEÇİLDİ
Ayşe Akın, 4 yıl önce 18 yaşındayken Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan 'Vrije Universiteit'te ekonomi alanında yüksek öğrenim gördüğü sırada arkadaşları, ailesi ve çevresindekilerin ısrarları üzerine 'eğlenmek' amacıyla güzellik yarışmasına katıldığını söyledi. Akın, bu yarışmada 'Brüksel güzeli' seçildikten sonra eğitimine devam ettiğini vurguladı.
TATİLE GELDİ, OYUNCU OLDU
Ayşe Akın, yaz tatili için geldiği Türkiye'de sürekli olarak çok güzel 'Ekran yüzü' olduğu neden dizide oynamadığı sorusu ile karşılaştığını bunun üzerine bir ajansa gittiğini belirtti. Akın, hiç düşünmediği bir anda kendisini 'Muhteşem Yüzyıl' dizisindeki 'Prenses Gabriella' rolünde bulduğunu, dizi bitince eğitimini bitirmek üzere Belçika'ya döndüğünü ancak, oyunculuğu çok sevdiğini anlayınca ailesini bırakıp Türkiye'ye dönüp oyunculuğunu geliştirmek için eğitim almaya başladığını vurguladı.
Halen 'Güllerin Savaşı' dizisinde oynadığını, haftada 3-4 gün 'Oyuncu koçu'ndan ders aldığını bildiren Ayşe Akın, sevdiği yemekler arasında Belçika'da çok güzel yapılan 'French fries'i (patates kızartması) her gün yese hiç bıkmadığını anlattı. Akın, "Bolonez soslu spagetti yapmakta da üzerime tanımam" dedi.
OYUNCULUĞA DEVAM EDERKEN GELEN MÜZİK TEKLİFİ
Ayşe Akın, bir arkadaşı ile yarışma programına uğramak için gittiğini, program arasında çalan müziğin etkisiyle dans ettiğini gören, Doğan Music Company (DMC) Genel Müdürü Samsun Demir'in dikkatini çekince "Şarkı söyleyebiliyor musun?" diye sorduğunu anlattı. Akın, bundan sonrasını şöyle anlattı:
"Sayın Samsun Demir'e 'Dans- müzik benim hayatım' dedim. Toplantıya gittik, 1 hafta sonra ve hemen Ajda Pekkan'dan sevdiğimiz 'Kim ne derse desin' şarkısını seçip Cem Belevi ile çalışmalarına başladık. Mustafa Ceceli çok güzel aranjesini yaptı, 'back vokalde' de sesi ile desteğini esirgemedi. Murat Küçük tam istediğim gibi bir klip çekti. Danslarımın çok dikkat çektiğini, sevildi diye düşünüyorum. 2 ayda 5.5 milyon izleyiciye ulaştı. Bu yeni çıkan bir isim için ciddi bir rakam."
YENİ ŞARKIDA BELEVİ İLE YOLLARI AYRILIYOR
Müzik dünyasında 'Ayshe' ismi ile tanınan Ayşe Akın, "İkinci şarkıda yolunuza tek mi devam edeceksiniz, ikili projeler mi devam edecek?" sorusuna, şu yanıtı verdi:
"Yeni şarkılarımızda Cem ile yollarımız ayrılıyor. Onun kendi şarkısı ve benim kendi projelerim var. Yeni şarkımın sözlerini Sinan Akçıl yazdı. Hala sözler üzerine çalışmalar devam ediyor. Nisan ayında çıkarmayı planlıyoruz. Bu şarkı için 'Yaz klibi' olmasını istiyoruz. Deniz, kum, güneş, yine tabii bol dans olacak. 'Sıcak' bir klip düşünüyoruz ama şarkı tam bitmeden ne söylesem boş, her an her şey değişebilir." Ayşe Akın, gelecek ile ilgili planları arasında oyunculuk ve aynı zamanda şarkıcılıkta kendisini sürekli geliştirmenin bulunduğunu vurgularken, "Bir süre sonra yurt dışı ile ilgili projelerimiz var. Umarım her şey çıkışımız gibi iyi gider. İmza günleri, üniversitelerden, klüplerden, yurt dışından sahne için çok teklifler geliyor. Dizi olduğu için setlerimi ayarlayarak kabul etmeye çalışıyoruz. Yeni dizi teklifleri geliyor. Ancak şu an dizimiz çok iyi gidiyor. Bu sezon sonunda ne olacağını şu anda ben de bilmiyorum. Sinema için 2 teklif var. İlk filmim olacağı için güzel bir proje olmasını isterim. O nedenle çok fazla acele etmiyoruz."
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