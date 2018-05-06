TES Genel Başkanı Talip Geylan Alanya'ya geldi

Asiye ELİAÇIK

ALAİYE Hotel’de düzenlenen toplantıya TES Alanya Temsilcisi Burhan Ulu başkanlık etti. Katılımın oldukça yüksek olduğu toplantıda konuşan Geylan, öğretmenlerin sorunlarına değindi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) son dönemde yeniden gündeme getirdiği 'Öğretmen Derecelendirme/Notlama Sistemi' hakkında eleştirilerde bulunan Geylan, “Kabul edilebilir bir sistem değil” açıklamasında bulundu.

'ÖĞRETMEN İTİBARINI RENCİDE EDECEK'

Daha önce de performans değerlendirilmesine yönelik bu sistemin taslağının TES'e sunulduğunu dile getiren Geylan, "Öğretmenlerimizin notla, puanla değerlendirileceği bir performans sistemi getirilmeye çalışılıyor. Ancak biz TES olarak öğretmenlerimizin itibarını daha da rencide edecek olan bu ucube performans sistemine karşıyız. Bizim tüm iyi niyetli ikazlarımıza rağmen eğer MEB bu sistemi uygulamakta inat ederse, TES buna geçit vermeyecektir. Her türlü hukuki ve demokratik hakkımızı kullanacağız" dedi.

Ulu ise, toplantıya bu kadar yoğun bir ilgi gösterildiği için katılımcılara teşekkürlerini iletti.