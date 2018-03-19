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Günlük Burç Yorumu - 19 Mart 2018 Pazartesi
19 Mart Günlük Burç Yorumu

Ters yolda bariyere çarpan minibüsün sürücüsü öldü, polis alarma geçti

Kütahya'da, ters yola girip polis kontrol noktasındaki beton bariyerlere çarpan minibüsün sürücüsü Burhan Alcan (39) yaşamını yitirdi. Minibüste bomba olabileceği ihtimali üzerine polisler alarma geçti. Bomba uzmanın yaptığı aramada minibüste bira şişeleri çıktı.

Ters yolda bariyere çarpan minibüsün sürücüsü öldü, polis alarma geçti

Kütahya'da, ters yola girip polis kontrol noktasındaki beton bariyerlere çarpan minibüsün sürücüsü Burhan Alcan (39) yaşamını yitirdi. Minibüste bomba olabileceği ihtimali üzerine polisler alarma geçti. Bomba uzmanın yaptığı aramada minibüste bira şişeleri çıktı.

19 Mart 2018 Pazartesi 10:33
Ters yolda bariyere çarpan minibüsün sürücüsü öldü, polis alarma geçti
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OLAY saat 06.30 sıralarında Kütahya- Tavşanlı karayolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Bölünmüş yolda, ters yola aşırı hızla giren Burhan Alcan yönetimindeki  34 GDU 15 plakalı minibüs, polis kontrol noktasındaki beton bariyerlere çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Burhan Alcan olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın terör saldırısı ve araçta bomba olma ihtimaline karşı polisler alarma geçti. Polis ekipleri, minibüsün etrafına güvenlik şeridi çekip bomba uzmanın gelmesini bekledi.

Kısa sürede gelen bomba uzmanı uzaktan kumandayla bomba patlatılması olayına karşı sinyal kesici sistemi kurdu. Daha sonra özel giysileri giyen bomba uzmanı minibüsün arka kapısını açıp içerisinde arama yaptı. Aramada herhangi bir suç unsuru bulunmazken, sürücü koltuğu yanında boş ve dolu bira şişeleri bulundu.

Yetkililer ölen sürücüsünün alkollü olabileceğini, bu nedenle yanlışlıkla ters yola girip bariyerlere çarptığını sandıklarını, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Cenazesi otopsi için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Burhan Alcan'ın geçen 28 Ocak'ta alkollü araç kullanmaktan hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi. 

Bir çamaşır yıkama şirketinde çalışan Burhan Alcan'ın iş arkadaşı da polislere, "Burhan eşinden yeni boşanmıştı. Dün bizi telefonla arayıp 'Aracıma mazot aldım, gidiyorum, beni aramayın' demişti. Neden bu şekilde konuştuğunu anlayamamıştık" dedi.

Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ile Emniyet Müdürü Hasan Çevik de olay yerine gelerek incelemede bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
KütahyaPolisBariyerlereBurhan Alcan
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