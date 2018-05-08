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'Ters Ev' hedef büyüttü

Antalya’da turizme çeşitlilik kazandırma amacıyla inşa edilen ters ev, çocuklara yönelik tasarlanan oyun odası ile bu yıl 50 bin ziyaretçi bekliyor

'Ters Ev' hedef büyüttü

Antalya’da turizme çeşitlilik kazandırma amacıyla inşa edilen ters ev, çocuklara yönelik tasarlanan oyun odası ile bu yıl 50 bin ziyaretçi bekliyor

08 Mayıs 2018 Salı 21:59
'Ters Ev' hedef büyüttü
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TÜRKİYE'DE ters ev konseptinin çıkış noktası olan Antalya Ters Ev, yeni turizm sezonu kapsamında hazırlıklarını tamamladı. 4 yıl önce 85 metrekare alanda sadece üst katıyla yetişkinlere hizmet veren ters evde, bu yıl zemin kat çocuk odası olarak tasarlandı. 200 metrekare genişliğe yükselen ters evde dış görünüşünden içindeki eşyalara kadar her şey ters olarak düzenlendi. Çocuk oyun odasında sevilen çizgi film karakterlerinin yanı sıra, çeşitli oyuncakların hepsi ters olarak bulunuyor. Bugüne kadar 100 bin kişinin ziyaret ettiği ters evi bu yıl ise 50 bine yakın misafirin gelmesi bekleniyor.
'TURİST AKINI YAŞANIYOR'
Ters Ev İşletmecisi Ayhan Binay, 4 yıl önce Türk turizmine katkı vermek amacıyla açılan müzeyi geçen yıl 30 bin kişinin ziyaret ettiğini aktardı. Ters Ev’e profesyonel anlamda bir fotoğraf stüdyosu da denilebileceğini ifade eden Binay, "İki katlı olmak üzere 200 metrekarelik alanımız var. Bu yıl turizm sezonu iyi gidiyor ve en az 50 bin ziyaretçi bekliyoruz. Nevruz döneminde yoğun bir İranlı turist girişi oldu. Her gün müzemize bir tur otobüsü geliyor" dedi.
'ÇOCUKLAR HOŞ VAKİT GEÇİRİYOR'
Ters evde zemin katı çocuklara yönelik yeni bir konseptle tasarlayıp ziyarete açtıklarını kaydeden Binay, “Zemin kat çocuklara, üst kat yetişkinlere hitap ediyor. Bu kat çocukların eğlenip keyifli bir vakit geçirebileceği alan oldu. Oyuncaklar, çocuk yatakları var. Bir odayı yan dizayn ettik. Çocuklarımız büyük ilgi gösteriyor. Tavana yapıştırdığımız oyuncaklarda azalma ya da kopmalar oluyor" ifadelerine yer verdi.
'KIZLARA AYRI, ERKEKLERE AYRI KONSEPT'
Çizgi film karakterlerinin ağırlıkta olduğun dile getiren Ayhan Binay, “Erkek çocuklara yarış arabası, kız çocuklar için de bebeklere ağırlık verdik. Yeni konseptimizle gösterilen ilgiden memnunuz. İnşallah sezon sonuna kadar böyle gider" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
TurizmTers
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