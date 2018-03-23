Teröristlerin işkence koğuşları ortaya çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başarıyla yaptığı Zeytin Dalı Harekâtı ile temizlenen Afrin’de PKK/PYD’nin kontrolündeki bin kişilik cezaevini AKŞAM görüntüledi. 500 koğuşu bulunan cezaevinde 100 tecrit odası bulunuyor.
2 METREKARELİK ODALAR
Örgüte katılmayı reddeden insanları 20’şer kişilik koğuşlara 50 kişi dolduran PKK/PYD’liler, örgütten kaçarken yakalananları ışıksız oturaksız ve 2 metre karelik tecrit odalarına hapsediyorlar. Tecrit odalarına çırılçıplak koyulan PKK/PYD’lilerin ayakların altından ise sürekli suyun akmasını sağlıyorlar. Tecrit hücrelerinin kapılarında nöbet bekleyen PKK/PYD’liler tutuklulara sürekli olarak terörist başı Abdullah Öcalan’ın konuşmaları banttan dinletiliyordu.
HER ODAYA AJANLAR YERLEŞTİRMİŞ
Akşam'dan Levent Albayrak'ın haberine göre, PKK/PYD cezaevinde kalanlara yapmadıkları işkenceyi bırakmadı. Terör örgütü cezaevindekileri etkilemek için koğuşlara kendi ajanlarını da yerleştirmiş. PKK/PYD’liler kendilerine yakın kişileri koğuşlardan ayırarak sorguladıktan sonra savaşmak için ön cephelere göndermişler. Ancak yanlarında kaçmaları halinde onu infaz edecek başka bir teröristle. PKK/PYD bu cezaevinde tutulan DEAŞ’lıları da Türkiye ile savaşmaları karşılığında serbest bıraktı.
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