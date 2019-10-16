Teröristlerin attığı havan mermisi okula isabet etti
Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD/YPG ve DEAŞ'a karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nın sekizinci gününde teröristler bir kez daha sivilleri hedef aldı. Saat 12.30 sıralarında Suriye'den terör örgütü PYD/YPG'nin attığı havan mermisi Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Bilekli köyündeki okula isabet etti.
GÜNCEL 16.10.2019, 21:22
Havan mermisi okulun çatısına isabet ederken, kiremitlerin yere düştüğü görüldü. Güvenlik gerekçesiyle tatil edilen okulda öğretmen ve öğrenciler bulunmuyordu.
Havan mermili saldırı sonrası güvenlik güçleri köyde yaşayanların köyü boşaltmalarını istedi. Teröristlerin saldırısının ardından sınırda konuşlu Türk topçuları terör hedeflerini ateş altına aldı.
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